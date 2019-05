NOVI DETALJI DRAME KOJA JE POTRESLA FUDBALSKI SVET Karijera Ikera Kasiljasa je ZAVRŠENA: Imao je jak bol u grudima, ustima i rukama! Da se desilo kod kuće ...

Isti dan Kasiljas se oglasio iz bolnice i poručio svima da je sada sve u redu.

"Bilo je strašno, ali sve je pod kontrolom. Hvala svima na porukama podrške", napisao je Kasiljas na društvenim mrežama.

Sjajni golman će narednih dana biti na posmatranju. Njegov agent Karlo Kutropia izjavio je da je Iker veliki borac i da veruje da je sada ostvario najveći trijumf u životu.

"Na polovini treninga mu je pozlilo, imao je jak bol u grudima, ustima i rukama. Nije bio svestan da je to srčani udar. Nikad nisam video bilo kakve simptome kod njega. Inače on je imao svu sreću ovog sveta da se to desilo pred lekarima Porta. Da se desilo kod kuće na primer, posledice bi bile nepredvidive. Već sada je on onakav kakvog ga znamo. Šali se, srećan je, on je borac i zašto ne bi igrao ponovo. Ovo je važnije od Svetskog prvenstva, ovo je najveća pobeda njegovog života. Iker je imao životnu prekretnicu", rekao je Kutopia.

Međutim, ugledni španski kardiolog Huan Antonio Korbalan smatra da Kasiljas više neće moći profesionalno da igra fudbal.

"Iker se više ne može baviti profesionalnim sportom, doživeo je infarkt miokarda. Može da vodi normalan život, ali ovo je kraj karijere, ne verujem da će se vratiti. Nakon ovakvog stanja, ne može se opet izlagati velikom naporu", rekao je Korbalan.

🎥VÍDEO| Juan Antonio Corbalán,sobre @IkerCasillas: “Podrá tener vida normal, pero no podrá volver a jugar al fútbol” ▶https://t.co/897gn9dxri pic.twitter.com/lG0qOFx5tk — Espejo Público (@EspejoPublico) May 2, 2019

Kurir sport

Kurir