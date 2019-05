SVI PRIČAJU O LUKI! Savo Milošević: Transfer Jovića u Real idealan!

Kako je objavio španski as, Jović je za 60 miliona evra dogovorio prelazak u "kraljevski klub" u kom će ostati narednih šest sezona.

"Mislim da je transfer idealan, kao što sam mislio i da je idealno za njega što je iz Portugalije otišao u Nemačku. Isto tako sada mislim da je viši nivo od toga mogao biti Bajern, Barselona ili Real. To je bila moja želja, jedan od ta tri kluba. Verovatno su sva tri kluba bila u opciji, Luka se opredelio za Real. Sigurno nije pogrešio", rekao je Milošević na konferrnciji za medije u SC Teleoptik.

On je objasnio i zbog čega su baš ta tri kluba bila idealna za nastavak karijere 21-godišnjeg napadaca.

"Situacija u sva tri kluba je vrlo slična. Praktično se otvara pozicija špica u narednim godinama i u Realu i Barseloni i Bajernu. Svi ti špicevi su vrhunski. I Benzema i Levandovski i Suarez, ali su svi već 30 plus. To je bila idealna pozicija za njega da ide. Real je verovatno najveći klub na svetu, tu nema greške", rekao je Milošević.

Jović je prvi srpski fudbaler posle Predraga Mijatovića koji će nositi dres kraljevskog kluba.

"Nije uopšte lako doći tamo. Klub sa ogromnom tradicijom, troši ogroman novac i kupuje najbolje. Ući u Real znači da morate da bude na neverovatnom nivou", rekao je Milošević.

Milošević je komentarisao i pogodak Jovića u prvom mecu polufinala Lige Evrope protiv Čelsija.

"Kod njegovog poslednjeg gola nije toliko bitna ni razdaljina. Postizao sa ja golove glavom i sa veće razdaljine. Na onakav centaršut sa poludistance, gde Kostić nije dosao ni do ivice šesnaesterca, ono je jedina moguća solucija u kojoj neko može da postigne gol. Na onaj centaršut, sa one pozicije, to je jedini ugao koji je mogao da pogodi. Morala je da bude vrhunska tehnika udarca glavom, da bi lopta išla tom brzinom, a da je golman ne stigne. To ne može da se nauči. Tri života da radite, da vežbate, to ne može da se nauči", objasnio je Milošević.

