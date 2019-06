STARI DRUGARI NAŠLI SE NA MARAKANI Radovan Pankov: Moj brat Mića Ivanić navijao je za mene od prvog dana, da dođem u Crvenu zvezdu!

Radovan Pankov postao je prvo pojačanje Crvene zvezde u predstojećem prelaznom roku. Defanzivac je potpisao ugovor sa crveno-belima do 2022. godine i kako kaže ispunio svoj dečački san.

Na Marakani ga čeka kolonija igrača koje odlično poznaje iz Vojvodine, ali i mlade reprezentacije Srbije, a tu će biti i njegov bivši trener Milan Kosanović.



- Ja sam neko ko bi sebe opisao kao velikog navijača Crvene zvezde. Nije fraza, ali moja ljubav prema Zvezdi datira od malih nogu i večno će da traje. Uz pokojnog strica sam zavoleo klub. Kasnije, sam išao na utakmice sa drugarima - rekao je Pankov za emisiju "Zvezda Kids" i dodao:

- Da nisam došao u Crvenu zvezdu, ne bih nikome ni pričao da sam se profesionalno bavio sportom. To kod mene toliko daleko ide. Po prirodi sam borac, život me baš i nije mazio. Od prvog dana staviću se šefu na raspolaganje. Potrudiću se da se ustalim u startnih 11, a ako to ne bude bilo, sigurno ću biti najveća podrška momcima.

foto: Privatna Arhiva

Radovana Pankova (23) čeka velika konkurencija u Crvenoj zvezdi.

- Sa Srđanom Babićem sam igrao u mlađim kategorijama Vojvodine i prvom timu. Na Novom Zelandu, na SP, on je igrao standardno, ja nisam. Njega dugo poznajem. Levonog je, ja sam dešnjak. Možda bih se sa njim najbolje uklopio. Vujadin Savić i Nemanja Milunović su ozbiljni igrači. Neće mi biti problem sa bilo kim od njih trojice da igram.



Neke od igrača zna, neke će tek upoznati.



- Tu je Jovanča (Dušan Jovančić op.a.) bili smo saigrači u Vojvodini, zatim Milan Gajić sa kojim sam igrao u mladoj reprezentaciji. Ne bih da zaboravim mog brata Mirka Ivanića, sa njim se najbolje poznajem jer se znamo baš dugo. Zajedno smo išli na treninge, bio mi je kapiten.



Novi Zvezdin defanzivac otkriva koga je prvo nazvao telefonom, kada je dogovorio transfer u Crvenu zvezdu.

- Prvo sam nazvao Mirka Ivanića. On je od prvog dana iz sve snage navijao da ponovo budemo saigrači. Znam kako ovde u Zvezdi funkcionišu stvari i osećam se kao da dolazim u svoju kuću. Iako nikad nisam igrao u Zvezdi.

foto: Privatna Arhiva

Pankov otkriva da je ranije išao na Zvezdine utakmice kao navijač.

- Omiljene su mi bile one serije protiv Partizana, kada je Zvezdu vodio Robi Prosinečki. U kupu i u prvenstvu, posebno kad im je Kadu dao gol u 90. minutu. To mi je omiljena utakmica.

Dok je igrao u Rusiji za klub Ural, Radovan Pankov dao je jedan intervju noseći majicu Delija sa likom tragično nastradalog navijača Marka Ivkovića Jagode.

- Zvezdine majice svakodnevno nosim. Dao sam intervju ne obraćajući pažnju šta nosim na sebi. Bilo je tu svakakvih komentara. Razumem navijače Vojvodine, ali moja ljubav je jača. Oni to znaju.

Pankov najavljuje da će od prozivke i prvog treninga raditi na tome da ga zavole navijači Crvene zvezde.

- Neće to biti ništa usiljeno. Mogu da obećam da ću dati krv i znoj za klub. Da će biti grešaka, verovatno hoće, na meni je da ih svedem da ih bude što manje. Boriću se svaki dan.

foto: Reuters

Zanimljivo, Radovan Pankov ima slično prezime kao Zvezdin centarfor Milan Pavkov.



- Voleo bih da i meni pevaju kao i njemu. (smeh) Ja igram na poziciji, gde se od mene ne očekuju golovi. Kad ih bude, bude ih glavom, baš kako je on to radio protiv Liverpula. I njega znam iz Vojvodine. On je mnogo dobar dečko - objasnio je Pankov.

Kurir sport/A. Radonić

Foto www.crvenazvezdafk.com

Kurir