OVO SU NAJSKUPLJA BRAĆA FUDBALERI IKADA! Srpski burazeri se našli na večnoj listi, a samo su tri para prebacila 100 miliona evra!

Srbija do sada nikada nije imala igrača u top 10 najplaćenih fudbalera svih vremena.

Kao što je poznato, pre nekoliko dana Luka Jović je postao najskuplji Srbin ikada pošto je za 60 miliona evra prešao u redove Real Madrida. Međutim, na večnoj listi najplaćenije braće Matići su u Top 10, doduše tek na 10. mestu. Najveći njihovi prelasci su u zbiru iznosili 47,7 miliona evra!

Naravno, vezista Mančestera Nemanja Matić je zaslužniji za ovo. Transfer iz Čelsija na “Old Traford” 2017. godine iznosio je 44,7 miliona evra i, do dolaska Luke Jovića u Real (60), bio je “broj jedan” kada su u pitanju Srbi. Da bratski novčani skor bude bolji, pobrinuo se dve godine mlađi Uroš, takođe igrač sredine terena. On je isto 2017. ostvario svoj rekordan transfer, a to je bilo iz austrijskog Šturma u Kopenhagen, za tri miliona. Trenutno se Uroš nalazi u kiparskom APOEL-u, na pozajmici iz danskog prvoligaša.

Na čelu liste nalaze se braća Belgijanci Torgan i Eden Azar, čiji transferi su vredni 125,5 miliona evra. Eden je potpisao za madridski Real uz obeštećenje od 100 miliona evra, koliko je pripalo Čelsiju, i to im je donelo liderski status. Iz Lila je 2012. otišao na “Stamford bridž” za samo 35 miliona, tako da je ova selidba znatno uvećala zbir. I Torgan je ovog leta promenio klub, iz Borusije Menhengladbah je otišao u redove imenjaka iz Dortmunda, i sve to je koštalo 25,5 miliona evra.

Koliko je lista merodavna pitanje je, pre svega zbog činjenice da ne može da se meri odnos i cena fudbalera danas i nekada, jer nema sumnje da bi braća Ferdinand i Ture danas koštali bar deset puta više.

TOP 10 BRAĆE FUDBALERA

1. Eden i Torgan Azar 125,5

2. Pol i Florentin Pogba 105,5

3. Lukas i Teo Ernandez 104

4. Gonzalo i Federiko Iguain 91,3

5. Romelu i Džordan Lukaku 88,7

6. Kaka i Digao 67,5

7. Entoni i Joan Marsijal 60,8

8. Rio i Antoan Ferdinand 56

9. Jaja i Kolo Ture 48,7

10. Nemanja i Uroš Matić 47,7

