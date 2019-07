NAJBOLJI STRELAC SUPERLIGE IZ PROŠLE GODINE PRONAŠAO SEBE U KOREJI: Nisam hteo da idem u arabiju Mislio sam da Zvezda hoće da me se reši, ali hvala Terzi

Spas na istoku Nije mi se išlo u Saudijsku Arabiju, a sad vidim da je to bila odlična odluka, kaže Aleksandar Pešić, otkrivši kako je otišao u Al Etihad, a onda u Seul, koji se pokazao kao obećani grad

Aleksandar Pešić prošlog leta doneo je Crvenoj zvezdi 4.200.000 evra! Kao najbolji strelac Superlige ostvario je unosan transfer za sebe i klub. Međutim, teško se privikavao na Saudijsku Arabiju, tako da je zimus promenio destinaciju i otisnuo se još dalje na istok, u Južnu Koreju. Klub Al Etihad iz Džede zamenio je Seulom i onda mu je krenulo.

Popularni Šiljo, inače rekorder po broju golova u u Superligi, čak 25, pronašao je sebe u Seulu, trenutno deli prvo mesto na listi strelaca i, kako otkriva za Kurir, konačno je preboleo činjenicu da sa Crvenom zvezdom nije zaigrao u Ligi šampiona.

Kako ste se snašli u Južnoj Koreji?

- Preporodio sam se! Odgovara mi ova zemlja, ova liga... I ono što je najvažnije za moj učinak, supruga i sin su sa mnom. Kad je tako, onda za mene nema problema, mogu da mislim samo na fudbal - počeo je razgovor za Kurir Aleksandar Pešić.

Rekreacija NEDOSTAJU VUJADIN I OSTALI ZA BASKET Igrate li i dalje košarku u slobodno vreme? - Znate jako dobro koliko volim basket. Uverili ste se u to. Durentov dres je i dalje kod mene (smeh). U naselju gde živimo imamo basket teren. I skoro svaki dan po pola sata ili 45 minuta sam izađem i šutiram. Vežbam ruku. Nedostaju mi Vujadin i ostali da ih derem u basketu - nasmejao se Pešić.

Šta nam možete reći o svom klubu Seulu?

- To je najveći klub u Južnoj Koreji! Imali su prošle godine veliki pad, kada su se jedva spasli od ispadanja. Sad je sve došlo na svoje mesto, u vrhu smo, borimo se za titulu. Zaštitni znak Seula je naš čovek, Dejan Damjanović, legenda kluba i bivši reprezentativac Crne Gore.

Kako su vas prihvatili?

- Fantastično! Drugačije sam sve zamišljao od onoga kako mi se desilo. Korejci su prijatni ljudi, druželjubivi, od prvog dana svi su se trudili da mi pomognu. Hvala im. Korejski fudbaleri su veliki profesionalci, radnici... Usađena im je disciplina, kao u vojsci. Niko ne otaljava trening, svi rade kao jedan.

Šta nam možete reći o gradu Seulu?

- Veliki grad! Svetski! Za mene najlepši posle rodnog Niša i Beograda (smeh). Rešio sam i da naučim korejski, sa suprugom (smeh).

Mundobasket u Kini NAVIJAĆU ZA TEA I SRBIJU Uskoro će Svetsko prvenstvo u Kini u košarci. Hoćete li ići da navijate za Srbiju? - Jedva čekam! Blizu je, verujem da ću gledati i navijati za Tea, Jokića, Bogdana i ekipu. Biće to pravi spektakl - smatra Pešić.

Jeste li se navikli na tamošnju hranu?

- Gotovo da sva jela sadrže pirinač. Takva je ovde kultura i meni to ne smeta. Jela su uglavnom slična našim, nema tu velike razlike. Posebno roštilj. Korejci ga obožavaju, tako da mi izgleda kao da nisam ni napuštao Srbiju (smeh). Jedini problem su začini. Auuuu... Baš umeju da začine jela, a meni to smeta.

A Al Etihad? Deluje da se tamo niste snašli.

- Ne mogu bilo šta loše da kažem o tom klubu. Stvarno su bili korektni prema meni. Zatvorena su zemlja, dugo se čeka na vize, a mene je to ubijalo. Supruga se tek

HRANA JE ISTA KAO U SRBIJI, SAMO ZAČINI PRAVE PROBLEM

porodila i onda shvatiš da nije sve u novcu. Zato sam rešio da odem.

Nije vam se baš prošlog leta išlo u Saudijsku Arabiju, zar ne?

- Čak dva puta sam se vraćao sa aerodroma. Iskreno, nije mi se išlo! Mislio sam da hoće da me se reše. Ali, kad sa ove vremenske distance pogledam i dobro razmislim, bila je to odlična odluka. Najbolja! Obezbedio sam se i to je najvažnije.

Deluje da ste pristajanjem na transfer više hteli da finansijski pomognete Crvenoj zvezdi nego sebi, zar ne?

- Ne treba preterivati. Kažem vam, obezbedio sam se finansijski i zahvalan sam ljudima iz Crvene zvezde, pre svih direktorima Terziću i Mrkeli, kao i treneru Milojeviću na savetima. Bili su apsolutno u pravu. Da se ne lažemo, svi mi igramo fudbal radi novca. Jednom se ukaže takva prilika i treba je zgrabiti.

Kako ste videli Crvenu zvezdu prošle sezone?

Porodica IVANA I MIJAT SU CENTAR SVETA Koliko vam znači blizina porodice? - Meni je porodica sve! Kad su Ivana i Mijat pored mene, sve je lako. Uživam dok gledam sina kako raste. Kao da je na baterijama, ne staje - otkriva Pešić.

- Kad drugu godinu zaredom igraš grupnu fazu u Evropi, pa još Ligu šampiona, kad si dominantan u prvenstvu i osvojiš titulu, onda moraš da kažeš da si imao sezonu za pamćenje. Nažalost, video sam da ih kritikuju, i to samo zbog gubitka Kupa. Ali sedam kola pre kraja Superlige osvojili su titulu, izduvali se i izgubili... Šta sad? Idemo dalje! Ostanak trenera Vladana Milojevića je najveće pojačanje ovog leta!

Kako ste videli reprezentaciju u kvalifikacijama za EP?

- Nismo blistali. Ne možeš iz „juga“ u „ferari“! Imamo velike fudbalere koji igraju u moćnim klubovima, ali očigledno je da ne umeju da ih slože kako treba. Tu nešto ne štima. Imamo dva top-napadača, Luku i Mitra, plus Tadića, Kostića, Gaćinovića... Bila bi šteta da ne odemo na Evropsko prvenstvo.

Prošle godine bili ste najbolji strelac Superlige, a niste otišli na SP u Rusiju. Zašto?

Otišao pre velikog uspeha NE MOGU DA PREŽALIM LIGU ŠAMPIONA Da li i dalje žalite za Ligom šampiona? - Naravno! Crvena zvezda je igrala grupnu fazu. Pratio sam sve utakmice. Dobili smo Liverpul, igrali nerešeno s Napolijem, nažalost, desio se PSŽ u Parizu i visok poraz. Opet, sve će to doći na svoje. Imam 27 godina, relativno sam mlad. Ko zna... Možda ću igrati Ligu šampiona za neku godinu.

- Ranije je uvek bilo pravilo da najbolji strelac lige ide na veliko takmičenje. Nažalost, kola su se slomila na meni. Krivo mi je što sam izostavljen. Zaobišli su me i povredili. Mislim da sam zaslužio da odem u Rusiju, makar kao turista.

Nadate li se da ćete opet zaigrati za Srbiju?

- Volim svoju zemlju i uvek ću biti tu za nju, ali, iskreno, mislim da sam završio misiju u reprezentaciji. Luka i Mitar su neprikosnoveni, svaka čast. Opet, fudbal je čudo. Nikad se ne zna - zaključio je intervju Aleksandar Pešić.

