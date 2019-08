SAVO MILOŠEVIĆ PRED REVANŠ SA MOLDEOM: Svi smo svesni koji je značaj sutrašnje utakmice!

"Svi znamo značaj sutrašnje utakmice. Po nas je uvek bilo dobro kada smo igrali sa dve ekipe u kratkom vremenskom periodu, pa se nadam da će i sutra biti tako dobro. Izvršili smo dobru analizu protivnika i neće biti nepoznanica i iznenadjenja", rekao je Milošević novinarima u Moldeu.

Partizan je prošlog četvrtka u Beogradu pobedio Molde sa 2:1, a sutrašnji meč mogao bi biti teži po crno-bele zbog veštačke podloge u Norveškoj.

"Da se ovo igra u moje vreme, rekao bih da to može da bude problem, ali ovako znam da su moji igrači pripremljeni za to, jer i kod nas ima dosta terena sa veštačkom podlogom. ;Očekujem agresivniji Molde, ali ne previše. Računaju na tu podlogu, ali nije ništa novo to za nas. Utakmicu će odlučiti ono ko se bude bolje snalazio u datim situacijama", rekao je Milošević.

On je dodao da je ga najviše radije što su "svi igrači zdravi i spremni za sutrašnji meč".

Fudbal Zoran Tošić takodje je istakao značaj sutrašnje utakmice.

"Došli smo do jedne faze koja može mnogo toga da odredi u ovoj sezoni i u ovom takmičenju. Naš cilj je da se plasiramo u grupnu fazu i veoma smo blizu toga. Ostalo je još malo i očekivanja i razmišljanja su samo pozitivna", rekao je Tošić.

Utakmica izmedju Moldea i Partizana igra se sutra od 19.00.

Kurir sport / Beta

Kurir