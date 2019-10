TERZIĆ O ZABRANI ULASKA ZVEZDE NA KOSOVO: Rekli su mi samo da je to ODLUKA VLADE KOSOVA! Hteli smo samo da igramo fudbal! Ovo je velika diplomatska pobeda Srbije i Zvezde! (KURIR TV)

Na prelazu Jarinje bile su stacionirane pojačane policijske snage kao i veliki broj medija, dok su na kosovskoj strani bili rasporedjeni pripadnici ROSU.

Iz pravca Kosova je na prelaz stiglo nekoliko desetina navijača, a iz pravca Raške njih više desetina.

Utakmica Trepča - Zvezda trebalo je da se igra od 14.00 u Žitkovcu kod Zvečana.

1 / 20 Foto: Nemanja Nikolić

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić izjavio je da mu je žao što je srpski narod ostao uskraćen za meč Trepče i crveno-belih i poručio da je, uprkos zabrani ulaska na Kosmet, ostvarena diplomatska pobeda Zvezde i Srbije.

"Svedoci ste šta se desilo. Došli smo da igramo fudbal i da se bavimo sportom, ali to nam je uskraćeno i pored preporuke FIFA. Kosovske organizacije su se oglušile na to. Bio sam prvi u koloni i kada smo došli na prelaz policajci su mi samo rekli da je to odluka Vlade tzv. Kosova i da nemaju nikakva dodatna objašnjenja", rekao je Terzić novinarima na Jarinju.

On je dodao da mu žao mi je što je narod ostao uskraćen za jedan sportski događaj.

"Bez obzira što se na tzv. Kosovu pozivaju na sport i fudbal, pokazali su da je sve samo farsa i da ne rade u duhu fer-pleja. Nismo želeli da se bavimo insinuacijama i zato smo došli. Nema nijedan razlog zašto utakmica danas nije odigrana. Ovo je velika diplomatska pobeda Srbije i Zvezde, jer je FIFA savetovala da se igra", poručio je Terzić.

kurir.rs / kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir