MILOJEVIĆ PRED BAJERN: Nismo na njihovom nivou, ali ćemo se truditi da to ispravimo (KURIR TV)

"Dolazi nam u goste jako velika ekipa, jedna od najboljih u Evropi i svetu. Daćemo sve od sebe, u svakom slučaju. Uradićemo sve da pružimo dobru partiju. Daćemo sve od sebe. Uopšte neće biti lako i videćemo koliko će to biti dovoljno. Utakmica je spektakl, mnogo nam znači što ćemo ugostiti renormiranog protivnika", rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

foto: Kurir Sport/Aleksandar Radonić

Zvezda će sutra od 21.00 na stadionu "Rajko Mitić" igrati protiv Bajern Minhena u trećem kolu Grupe B Lige šampiona.

Milojević je naveo da je Zvezda u grupi sa velikim klubovima, koji su u ovom trenutku na nivou više od nje.

foto: Starsport©

"Ovo nije pozorište da sami igrate predstavu. Imate protivnika i igrate koliko vam on dozvoli. Uvek može bolje, kakvi god da su rezultati. Ovo su stvarno velike ekipe, a mi objektivno nismo na tom nivou koliko god to želeli. Potrudićemo se da sve to ispravimo, očekujem od igrača da sutra to sve bude mnogo bolje", kazao je Milojević.

Trener crveno-belih je pozvao publiku da ispuni tribine stadiona jer nije svakodnevica da na njemu igraju svetske zvezde poput Heung Min Sona ili Roberta Levandovskog.

foto: Starsport©

"To su igrači koje treba da pogledate uživo. Pozvao bih publiku da dodje jer smo za ove dve godine videli svetske asove koji su došli da igraju na ovom legendarnom stadionu o kom priča cela Evropa. Momci su zaslužili podršku, oni su doveli ove ekipe i njih podržite. Daće sve od sebe i ne zamerajte im. Ne plašimo se nikoga", istakao je on.

Upitan za sam Bajern, koji je u odnosu na prvu utakmicu dva kluba u Minhenu promenio trenera, Milojević je rekao da se nemačka ekipa razlikuje i da je vratila svoj identitet.

foto: Starsport©

"Razlikuju se. Vraćen je identitet Bajerna otkako je došao novi trener. Oni su navikli da imaju agresivan pristup utakmici, fizički su moćni, da igraju direktan fudbal, što pre da daju gol. Takvu utakmicu očekujem i sutra. Kovač je više insistirao na posedu, a njihovim igračima to možda i ne prija. Videćemo onaj Bajern od pre par godina koji melje od prvog do 90 minuta", rekao je Milojević.

Milojević je kazao da ne voli da se bavi kalkulacijama vezano za mogući prolaz u Ligu Evropa posle sutrašnje utakmice, već da ekipa treba da da sve od sebe i proba da napravi najbolji mogući rezultat.

Zvezda protiv Bajerna neće moći da računa na povređenog Milana Pavkova, neizvestan je nastup Dušana Jovančića, dok su ostali spremni za utakmicu.

foto: Starsport©

Fudbaleri Bajerna posle tri pobede u prethodna tri meča i gol razlike 10:0 dolaze u Beograd na megdan sa Crvenom zvezdom u odličnom raspoloženju i sa očekivanjima da će nastaviti trijumfalnu seriju i na "Marakani" overiti prvo mesto u grupi B.

O tome može li srpski šampion da bude ravnopravan u tom duelu i može li da iznenadi kolegu na klupi Bavaraca na konferenciji za novinare govorio je trener Zvezde Vladan Milojević.

(Kurir sport)

Kurir