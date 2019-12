ODLUČUJUĆI MEČ ZA ZVEZDU U ATINI: Nemanja Milunović: Zaslužujemo da igramo Evropu!

"Znamo šta nam donosi meč protiv Olimpijakosa, bićemo maksimalno koncentrisani i daćemo sve od sebe za pozitivan rezultat. Realno, prema svemu što smo prikazali ove sezone zaslužujemo da igramo Evropu", rekao je Milunović za klupski sajt.

Crvena zvezda u sredu od 21.00 igra u Atini odlučujući meč poslednjeg kola grupne faze Lige šampiona protiv Olimpijakosa gde je samo pozitivan rezultat vodi u nokaut fazu Lige Evropa.

Crveno-beli će u Atini odigrati 35. meč od jula.

"Ne osvrćemo se na broj mečeva koji smo odigrali do sada, već samo na važnost ove utakmice. Znamo da nas posle Atine očekuje samo još duel sa Čukaričkim, pa zaslužen odmor i zato moramo dati maksimum. Ne treba se štedeti i siguran sam da će ekipa to i uraditi. Neka psihološka iscrpljenost je u ovom slučaju u drugom planu. Svi mi želimo posle dve godine da Zvezda dočeka proleće u Evropi, izuzetno motivisani idemo u Atinu po pozitivan rezultat", dodao je on.

Olimpijakos ove sezone većinu golova primio je iz prekida, dva baš u duelu sa Zvezdom. Drugi gol posle kornera u pobedi od 3:1 postigao je baš Milunović u 87. minutu.

"Ako neko primi dva gola iz prekida u Beogradu kao Olimpijakos sigurno je da će akcenat baciti baš na taj segment igre. U Beogradu smo došli do golova iz prekida, oni su sastavni deo fudbala, mogu da budu odlučujući i da rešavaju meč. Medjutim, mislim da bi trebalo i iz igre da pravimo šanse, da pokušamo na taj način da dodjemo do rezultata", rekao je on.

Zvezdin štoper je naveo da je uveren da će atmosfera na stadionu "Karaiskakis" biti vrhunska.

"Lepo je kad ceo stadion peva istu pesmu... Podrška navijača će nam značiti kao i uvek i nadam se da ćemo ih mi obradovati dobrim rezultatom i plasmanom u Ligu Evrope", rekao je Milunović.

Crvena zvezda je posle pet kola treća u Grupi B sa tri boda, dok je Olimpijakos poslednji sa samo jednim.

Zvezdi je dovoljan i remi za ostanak na toj poziciji i plasman u šesnaestinu finala Lige Evropa, dok grčkom klubu odgovara samo pobeda. Utakmicu će suditi Italijan Danijele Orsato.

