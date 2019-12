MILOJEVIĆ U PIREJU PRIČAO NA GRČKOM JEZIKU: Tražiću od igrača samo da budu ono što jesu

Specijalni izveštač Kurira iz Atine: Aleksandar Radonić

Podsetio je da bi plasman u Ligu Evrope i proleće u tom takmičenju bio ogroman uspeh.

Trener Crvene zvezde ukazao je čast Grcima što je na pitanja domaćih novinara odgovarao na grčkom jeziku.

- Kad pričamo o velikim utakmicama, one imaju veliki ulog. Moja filozofija je da su sve utakmice velike i bitne. Igramo za prolazak u Evropu, gde bi bilo sjajno ne samo za Crvenu zvezdu, već i za srpski fudbal da prođemo dalje. Igramo već šest meseci i imamo šansu da napravimo nešto veliko. U ovom nekom formatu ne znam da li je iko to mogao da uradi. Daćemo sve od sebe, ali nemamo opterećenje. Tražiću od mojih igrača da budu što jesu, jer to nismo pokazali u prethodnim utakmicama - rekao je Milojević.

foto: Kurir Sport/Aleksandar Radonić

Trener Crvene zvezde odgovorio je na pitanje grčkih novinara da li bi izdvojio neke igrače Olimpijakosa za sutrašnji meč.

- Imaju jak tim, mnogo vredi i Fortunis koji je povređen. Olimpijakos ima dosta kvalitetnih igrača, Valbuenu, Podensea, Omara... Igraju timski i to je njihova snaga.

Upitan u kakvom je stanju Boaći, Milojević je odgovorio:

- Gotovo da je spreman, u dobroj je kondiciji. Videćemo koliko će moći da pomogne ekipi. U srpskom fudbalu postoji pravilo da na jednoj utakmici ne mogu igrati više od četiri stranca.

Zdravstveni bilten igrača ne remeti planove trenera Crvene zvezde.

- Znam ko će istrčati nateren. Svi igrači su zdravi, oni koji su došli ovde u Atinu. Jovančić je povređen i ostao je u Beogradu.

Predrag Đorđević i Darko Kovačević rekli su da je Olimpijakos favorit u meču sa Crvenom zvezdom.

- Nisam od onih koji voli da prognozira. Olimpijakos igra na svom stadionu i naravno da je favorit. Ali, neka sutra pobedi onaj koji bude bolji - zaključio je Milojević.

