PROLEĆE VREDI BAREM 1.400 HILJADA EVRA: Zvezda inkasirala skoro 20 miliona do sada, posle Olimpijakosa možda i više!

Ekipa Vladana Milojevića je na terenu uspela da osvoji ogroman novac od bonusa, što od kvalifikacija, što od samog učešća u LŠ.

Taj trend bi mogao da se nastavi sutra.

Crveno do beli su do sada inkasirali impozantnih 19.090,000 eura i to na sledeći način: prvo kolo kvalifikacija - 280,000 evra drugo kolo kvalifikacija - 380,000 treće kolo kvalifikacija - 480,000 plasman u Ligu šampiona - 15,250,000 evra pobeda protiv Olimpijakosa - 2,700,000 evra Ukoliko sutra uveče remizira, Zvezda će dobiti još 900,000 evra, a pored toga dobiće i pola miliona evra za učešće u 1/16 finala Lige Evrope. Dakle, računica Crvene zvezde je jasna.

Pobeda u Pireju donosi 3,200,000 evra, a nerešen rezultat donosi 1,400,000 evra.

Poraz ne donosi apsolutno ništa.

Kurir sport

Kurir