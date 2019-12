GVARDIOLA ODUŠEVIO HRVATE: Evo šta je trener Mančester sitija izjavio po dolasku u Zagreb

Siti je osigurao prvo mesto u Grupi C, a u Zagreb je na meč šestog kola Lige šampiona stigao nakon poraza u gradskom derbiju od Mančester junajteda.

"Moraćemo da podignemo nivo igre, sada nismo spremni za klubove kao što su Barselona, Liverpul. Ali, do februara ćemo verujem biti spremni", rekao je Gvardiola, prenosi Hina.

Gvardiola je najavio promene u sastavu.

"Plasirali smo se u osminu finala. Prvenstvo je u ovom trenutku važnije od Lige šampiona, pa će biti nekih promena u sastavu. Sigurno neće igrati povređeni David Silva, Serhio Aguero i Džon Stons", kazao je Gvardiola.

On se osvrnuo i na igre mladog Dinamovog Španca Danija Olma.

"On nije nikakvo iznenađenje. Došao je iz Barselonine akademije i na poslednjem EP U-21 bio je medju najboljim igračima. Drago mi je zbog njega, dobro se razvija i budućnost je u njegovim rukama", rekao je Gvardiola.

Engleske medije više je zanimao šta Gvardiola misli o Filu Fodenu, Davidu Silvi i o lošoj seriji rezultata u prvenstvu nego o Dinamu.

"Ponekad ima trenutaka u karijeri kada ne pobeđuješ i to je normalno. To je izazov i za trenera i igrače. To je deo života svakog trenera", rekao je on.

Utakmica se igra sutra od 18.55.

(Beta)

Kurir