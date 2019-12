SAVO MILOŠEVIĆ PORUČIO STANKOVIĆU: Deki, platićeš mi za ovo!

Intervju Savo Milošević, trener Partizana

Savo Milošević je na odmoru, ali... Ne vraća se u srpski fudbal svaki dan ime poput Dejana Stankovića. Savin veliki prijatelji i novi trener Crvene zvezde bio je povod da prekinemo odmor šefa struke Partizana.

- Planirao sam deset dana da se odmorim od vas, ali ne vredi. Mada, dobro, ovo ću sve naplatiti Dekiju, jer se sve zbog njega dešava - uz osmeh je počeo priču Milošević.

Izvinjavamo se što prekidamo odmor, ali povod je zaista veliki - Dejan Stanković se vraća u srpski fudbal. To je velika stvar, zar ne? - Apsolutno. Jedna od najvažniji stvari za srpski fudbal jeste to što nam se vraća jedno takvo ime. Možda sam malo subjektivan, jer sam u životu bio vezan za Dekija, ali mislim da je ovo bitan i lep dan za srpski fudbal.

Šta biste mu poručili? - Želim mu iskrenu dobrodošlicu i ujedno mu se zahvaljujem što se vratio u srpski fudbal.

Iskusniji ste od njega u trenerskom zanatu, šta biste mu savetovali? - Samo da ima čelične nerve. Da bude spreman na svakodnevni pritisak, ali on to i zna, prolazio je već kroz to u karijeri i biće spreman na sve.

Opet vam se poklopiše putevi. U čemu je tajna? - Verovatno ćemo da kraja života imati iste ili slične puteve. Radili smo doskoro u UEFA zajedno, pre toga reprezentacija, karijere, sada smo opet na neki način na istom putu.

Možda je Stanković, između ostalog, zbog vašeg pozitivnog primera (dobri rezultati sa Partizanom i fantastična igra) odlučio da se vrati u srpski fudbal? - Dobro, to je već pitanje za njega, ali meni je zaista drago što se došao.

Da li ovo može da bude nagoveštaj iskrenijih i boljih odnosa večitih? - E, da... Želim iskreno da zahvalim Vladanu Milojeviću na izuzetno poštenom i korektnom odnosu koji smo imali. Ujedno mu želim i sve najbolje u nastavku karijere. Naš posao je takav da nas sve čeka taj momenat odlaska. Milojeviću želim da i ubuduće pravi velike rezultate!

Sa Dekijem će odnos da bude sigurno bar na tom nivou, ako ne i bolji? - Više smo igrali zajedno, družili se privatno, tako da je to sigurno... Mada, tek ćemo mi da ratujemo (smeh). Radujem se, naravno, susretima s njim - zaključio je Savo Milošević. Pardon, gospodin Savo Milošević.

Hit na internetu Celo jutro dobijam našu fotku Fotografija zagrljenih Miloševića i Stankovića na kojoj su razmenili šalove Partizana i Crvene zvezde postala je pravi hit na internetu. Došlo je to, naravno, i do šefa struke crno-belih. - Ih, kako nisam video?! Pa, celo jutro dobijam tu sliku, stigla mu je u bar jedno pet poruka - uz osmeh će Savo.

Miloš Bjelinić

