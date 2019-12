BILO JE ILI KANADA ILI ZIMBABVE! Borjan: Ne volim da se eksponiram u javnosti i da kupujem skupe automobile! (FOTO)

Borjan je sa porodicom živeo u Kninu, ali je ratni vihor doveo do toga da se preseli u Beograd.

"Tih pet godina, od 1995. do 2000. smo živeli u Beogradu, u blokovima. Moji su predali papire za odlazak u Ameriku, Australiju, Kanadu i Zimbabve, dobili smo da možemo da odemo u Kanadu i Zimbabve i onda je trebalo doneti odluku. Ćale je odlučio da idemo za Kanadu. Moji i dalje žive tamo, ne planiraju da se vrate, lepo im je", naveo je Borjan.

Zanimljivost je da je on 1998. godine bio deo kadetske reprezentacije, tada Jugoslavije, ali da je potom postao reprezentativac Kanade. "Verovao sam u sebe da ću jednog dana napraviti nešto. Mnogo puta sam razmišljao o tome da prekinem sa fudbalom, da se vratim u Kanadu, da završavam školu, nađem posao... Otac me je gurao i govorio mi da radim ono što volim", istakao je Borjan.

On je u emisiji pokazao i samo deo poklona koje dobija od najmlađih navijača Zvezde. "U Srbiji nema toliko ljudi, nažalost, na koju deca mogu da se ugledaju, drago mi je što u meni, na neki način, imaju uzora", dodao je Borjan.

Kako je naveo, ne voli da se u javnosti eksponira, niti da pokazuje svoje finansijsko stanje kupovinom skupih automobila. "Meni automobil treba da se prevezem od jedne do druge tačke... Zaustavljaju me često saobraćajci, dobijam dosta kazni zbog nevezivanja pojasa, jednostavno zaboravim, ali moram da naučim, nema propusta", istakao je Borjan.

U javnosti se mnogo spekuliše o tome da bi on mogao da napusti Crvenu zvezdu.

"Ja imam ugovor još tri i po godine. Kada sam produžio rekao sam da ostajem ovde do kraja karijere i to i dalje stoji. Ima dosta ponuda, ali ništa što bi me nateralo da preselim porodicu. Ovde mi je lepo, srećan sam, ali moram da razgovaram sa upravom o tome. Moja želja je da ostanem. Nisam za to da odem u arapski svet, ne bih da vodim sina tamo, ovde ide u vrtić, želim da se obrazuje ovde. Novac nije razlog zbog koga bih otišao bilo gde", objasnio je Borjan

