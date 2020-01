ZNA ŠTA ŽELI! Ivanić: Boriću se za Marinovu poziciju!

"Boriću se za tu poziciju", rekao je Ivanić novinarima u Beleku, u turskoj, gde je Zvezda na zimskim pripremama, i dodao da definitivno očekuje novi početak.

Očekuje me novo dokazivanje. Kada dođe novi trener, kao igrač uvek imaš dodatnu želju za dokazivanjem, jer niko ne igra zbog starih zasluga, izjavila je Zvezdina "osmica".

On je naveo da je zadovoljan prvim delom sezone u smislu ekipe, ali ne i svojom igrom.

"Imao sam neku drugu ulogu, to nije tajna, ali sada predstoji novo dokazivanje. Nije mi bilo prijatno, ali razgovarao sam sa šefom i prihvatio tu ulogu u interesu ekipe".

Ivanić je dodao da se dosta radi na taktici i da je dobro što je nova krv u ekipi dolaskom trenera Dejana Stankovića.

Na pitanja da li su ga opteretila velika ocekivanja kada je stigao iz BATE-a, rekao je da svako ko dođe u Crvenu zvezdu nosi veliku odgovornost.

"Više me je opteretilo to što nisam igrao na svojoj poziciji, nego to koliko sam plaćen ili koliko me je Zvezda htela rekao je dvadesetčetvorogodišnji fudbaler i poručio da uprkos svemu, jesenas nije razmišljao o odlasku".

Beta

Kurir