BIVŠI PREDSEDNIK PARTIZANA IZRIČIT Dragan Đurić: Pred Saletom Ilićem svi mirno da stoje!

Odbrana - Dragan Đurić stao na stranu dugogodišnjeg kapitena crno-belih Saše Ilića, koji je odbio funkciju u klubu zbog neslaganja s aktuelnom upravom. Sale zaslužuje veliko poštovanje, kaže on

U priči o neslaganju Saše Ilića sa čelnicima Partizana, bivši predsednik kluba Dragan Đurić staje na stranu dugogodišnjeg kapitena. Đurić ističe da Ilić kao rekorder po broju odigranih utakmica u crno-belom dresu zaslužuje poštovanje svih bivših i sadašnjih igrača, pa i članova aktuelnog rukovodstva, i poručuje: Veliki autoritet

- Treba da stanu mirno kad ugledaju Sašu. On je poštovanje zaslužio svojim ponašanjem i trajanjem u klubu. Mogao je i on da igra po tim Kinama, arapskim zemljama i gde god još, ali on je ostajao da pomogne Partizanu. Kažu, potpisivao je ugovore i igrao za pare. Tačno! Igrao je za 3.000 evra mesečno, a danas kojekakvi uzmu i 50.000 evra i ne znaju da hodaju - kaže Đurić.

Nejasna je nekadašnjem prvom čoveku Partizana spekulacija o Ilićevom rovarenju po ekipi i da usled toga slabije posećuje stadion u Humskoj: - Kako može Saša biti protiv Partizana?! Nikad bilo, niti će biti! Da je malo razuma i pameti, njega bi zvali da razgovara s igračima o svim mogućim problemima, jer on ima veliki autoritet u ovoj ekipi, svi ga vole i poštuju. Inače, mnogi su iz sličnih razloga prestali da dolaze na stadion, a to je veoma loša pojava. Partizan je klub svih nas, a ne samo tri čoveka.

Oni gube bitku

Nezvanično se može čuti da su tokom Ilićevih igračkih dana i navijači i pojedini članovi uprave bili nezadovoljni načinom na koji se kapiten postavljao u kriznim trenucima po klub i ekipu i da je Partizan tada jače branio Vladimir Stojković dok je on izabrao da ćuti. - Stojke je moje dete, ja ga volim i ja sam ga lično doveo u Partizan, ali njih ne možete porediti. Uprava treba da brani klub, a ne igrači. Oni gube ovu bitku, jer jedan je Saša!

PRORICANJE SUDBINE SADIK I MARIN MOGU DA IGRAJU PO SURDULICAMA Đurić veruje u Savu Miloševića i njegov trenerski talenat, ali ima velike zamerke u odabiru igrača. - Kakva nam je odbrana?! Odakle sad neki tamo Sadik? Zapamtite šta ću vam reći, oko tog Sadika će biti toliko priče sve dok ne dođe leto, a onda će završiti ko onaj Marko Marin. To samo može po Surdulicama da igra, ali ih nigde nema kad izađu ozbiljni protivnici u Evropi. Videli ste i Sadika i Marina, i šta su uradili - pita Đurić.

