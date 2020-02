UŽIVO,KURIR TV: PARTIZAN-RADNIK (0:0), gosti i dalje odolevaju u Humskoj!

PRVO POLUVREME:

24. minut- Izmena u ekipi Radnika umesto povređenog Stevanovića ušao je Pejčić.

20. minut -Šansa za Partizan, pokušaj Asana, pa Tošića, ali lopta je otišla preko gola.

15. minut - Partizan polako steže obruč oko gola Radnika

11. minut - Kontra Partizana, Sadik sjajno proigrao Asana koji je izašao sam pred golmana Vasiljevića,, ali mu je golman gostiju odbranio udarac.

10. minut - Prva šansa za Radnik i šut Georgijeva pored gola

5. minut - Prvo uzbuđenje u kaznenom prostoru gostiju, Tošić je pao nakon starta Stevanovića, crno-beli su tražili penal , sudija Nikolić se nije oglasio.

1. minut - Utakmica je počela.

SASTAVI:

Partizan: Stojković - Miletić, Ostojić, S. Pavlović, Urošević - Šćekić, Natho - Tošić, Suma, Asano - Sadik.

Radnik: Vasiljević - Stojanović, Stevanović, Kričak, Đorđević - Mitošević, M. Kostić - Tomić, Georgijev, Jović - Pavlov.

foto: Privatna Arhiva

Domaćini u ovaj meč ulaze sa puno optimizma, pre svega zbog činjenice da su zadovoljni odrađenim pripremama i da su uspeli da zadrže ekipu na okupu.

Pred ovaj duel trener crno-belih Savo Milošević izjavio je sledeće:

’’Osećaj moj, a koliko vidim i mojih igrača je da vlada malo nestrpljenje kada je u pitanju nastavak prvenstva i to je nešto što je dobro. Verujem da smo uspeli da se spremimo dobro. Imamo dosta očekivanja kada je u pitanju prolećni deo prvenstva, ali sigurno neće biti lako, pogotovo na početku. Protivnici će biti maksimalno motivisani tako da je u ovom momentu najbitnije da probamo da te prve utakmice odigramo u što većem ritmu, koliko nam to trenutno fizičko stanje dozvoljava. Mi smo dužni da damo svoj maksimum i da ne odustanemo od borbe za titulu. Takođe, dužni smo i da probamo da podignemo igru na još viši nivo. Verujemo da to možemo, jer smo praktično sačuvali tim iz jesenjeg dela, što je retkost u našem fudbalu, i to je možda naš najveći plus. Ekipa se više poznaje i verujem da ćemo neke stvari raditi lakše u prolećnom delu. Najbitnije je da onu igru koju smo prikazali u jesenjem delu dodatno popravimo i da probamo da pobedimo što veći broj utakmica, pa ćemo da vidimo da li ćemo uopšte ući u šansu da se borimo za titulu. Nadam se da ćemo imati malo više prednosti na ovoj utakmici sa Radnikom, obzirom da igramo na našem terenu. Svaki protivnik je težak i ozbiljan kada je u pitanju prva utakmica.’’

