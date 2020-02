TRENER LIVERPULA BRUTALNO ISKREN Jirgen Klop: Nismo bili dovoljno dobri!

"Oni su uradili ono što su želeli, a mi nismo. Tako je u fudbalu. Prvo poluvreme je bilo teško, imali smo loptu, ali nismo bili u dobrim pozicijama za dodavanje, za završetak akcije, protiv zaista dobre, organizovane ekipe, koja je bila vrhunski pripremljena za ovu utakmicu", rekao je Klop, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Liverpul je izgubio od Votforda sa 0:3 i prekinuo niz od 44 utakmica bez poraza u Premijer ligi. To je prvi poraz Liverpula ove sezone u Premijer ligi.

"Moraš to da prihvatiš, nije lako, ali to je dokaz da večeras nismo bili dovoljno dobri. Uvek je teško, ali na kraju moramo da prihvatimo poraz. U utakmici moraš da se boriš. Gubili smo 0:3, ali smo i dalje pokušavali, nije bilo glupih situacija u kojima se neko iznervira i pokuša da šutne nekoga. Ako pobediš dobro je, ako izgubiš, pokušaj to da uradiš na pravi način, uradi to kao muškarac", naveo je Klop.

Njegova ekipa imala je samo jedan šut u gol, prvi put od prošlog februara u remiju bez golova protiv Mančester junajteda.

Liverpul je uoči utakmice imao 18 uzastopnih pobeda.

Trener Votforda Najdžel Pirson rekao je da je ekipa ostvarila važnu pobedu.

"Ali, to je samo jedna pobeda. Imamo tešku sezonu, izgubili smo prošle nedelje, nismo igrali dobro i želeli smo odgovor na to. Liverpul je izvanredna ekipa i morali smo dobro da igramo. Mislim da smo potpuno zaslužili pobedu. U poslednjih nekoliko nedelja teško smo pretvarali našu igru u pobede. Mislim da smo večeras igrali najbolje do sada. Moraš da zaradiš pravo da pobediš dobru ekipu kakva je Liverpul", naveo je on.

Pirson je rekao da je ekipa igrala dobro, disciplinovano.

"Imamo prilično talentovanu grupu igrača, a povrh svega, to je zaista grupa dobrih ljudi. Nadam se da će dobiti više samopouzdanja posle ove pobede, da možemo da preokrenemo sezonu, ali kada se boriš za opstanak, važno je da ostaneš miran. Sve je u našim rukama, moramo da prikazujemo ovakvu igru iz nedelje u nedelju", dodao je on.

Votford ima šest pobed u ligi i izvukao se iz zone ispadanja. Votford sada na 17. mestu na tabeli ima 27 bodova, koliko ima i Bornmut, koji se na 18. mestu nalazi u zoni ispadanja.

