URADILI ŠTO NIKO NIJE! Dini: Verovali smo da možemo da pobedimo Liverpul!

"Uspeli smo napornim radom. O tome smo razgovarali cele nedelje... svi govore koliko je dobar Liverpul, ali da neko mora da ih pobedi, pa što to ne bismo bili mi? Pogotovo na našem terenu. Verovali smo da možemo da ih pobedimo", rekao je Dini za Skaj.

Votford je na svom terenu pobedio Liverpul sa 3:0 i prekinuo niz crvenih od 44 utakmica bez poraza u Premijer ligi. Dvostruki strelac bio je Ismaila Sar, a gol je postigao i Dini.

Golman Votforda Ben Foster rekao je da se ekipa držala dobro pripremljenog plana.

"Hajde da ovo radimo svake nedelje. Lako je ako ovako igramo, imali smo plan igre i poštovali smo ga. Njihovi napadači su imali problema i znali smo da naš plan funkcioniše. Ismaila Sar je ludački dobar talenat, on je miran pred golom i brz je. Fudbal nije težak, zar ne? Držali smo se našeg zadatka i iskoristili šanse koje su nam se ukazale", naveo je on.

"Imali smo mnogo vere kada smo igrali na Enfildu, mislim da smo tada bili bolji. Čeka nas još mnogo posla", dodao je golman Votforda.

Votford je ostvario tek šestu pobedu u ligi, ali se izvukao iz zone ispadanja. Votford sada na 17. mestu na tabeli ima 27 bodova, koliko ima i Bornmut, koji se na 18. mestu nalazi u zoni ispadanja.

Liverpul je pretrpeo prvi poraz ove sezone u Premijer ligi. Poslednji put ekipa Jirgena Klopa doživela je poraz u januaru 2019. godine od Mančester sitija.

"Moramo čestitati Votfordu. Zaslužili su pobedu, ako pogledate tok utakmice i šanse koje su napravili. Držali su se svog plana i postigli tri gola. Mi nismo napravili previše dobrih prilika. Ne želim da umanjim njihovu pobedu, ali moramo da se pogledamo u oči. Ovo je teško prihvatiti, ali to je fudbal. Poraz od 0:3 je neprihvatljiv i način kojim smo izgubili", rekao je odbrambeni fudbaler Liverpula Virdžil van Dajk.

"Dugo nismo primili tri gola, moramo da se popravimo. Jedina pozitivna stvar je to što ćemo za nekoliko dana igrati u FA kupu. Danas je trebalo da budemo bolji. Tokom cele sezone smo bili dobri u defanzivi, sa najviše utakmica bez primljenog gola u ligi, ali znamo da moramo da napredujemo i to je dobra stvar", dodao je on.

Liverpul je i dalje je prvi sa 79 bodova, 22 više od drugoplasiranog Mančester sitija, koji ima utakmicu manje.

