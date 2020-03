DRAMA NA SEVERU ITALIJE: Nenad Tomović iz crvene zone za Kurir: Ljudi sve više umiru, strahujem za svoje troje dece!

Situacija u Italiji je svakim danom sve dramatičnija i dramatičnija. Fudbaler Spala Nenad Tomović otkriva za Kurir kakav je život u gradu Ferara, u pokrajini Emilija Romana, koja je u crvenoj zoni obolelih od koronavirusa na severu Italije.

- Sve je više obolelih i mrtvih! Situacija ne jenjava. U kućnom sam pritvoru, s porodicom. Totalna izolacija za sve stanovnike grada Ferare na snazi je od 12. marta, kada je guverner oblasti proglasio vanredno stanje. Nažalost, u početku, niko u Italiji nije ozbiljno shvatao vesti o koronavirusu. Tek kada su ljudi počeli da umiru, i to u velikom broju, počela je da raste svest kod ostalih - prepričava situaciju iz Ferare Nenad Tomović za Kurir i dodaje:

- Ferara je grad duhova, na ulicama nema ljudi, samo policija. Kao u filmovima. Prodavnice rade jednokratno od 7 do 15 sati. Posle toga nema izlazaka na ulicu, samo jedna osoba iz porodice može da ode u nabavku.

foto: Privatna Arhiva

Koliko je situacija u Italiji ozbiljna Tomović opisuje na sledećem primeru: - Policija pomno prati kretanje građana. Evo, otkriću vam šta mi se desilo drugi dan po uvođenju vanrednog stanja. Supruga Marija i ja imamo troje dece, tri ćerkice, uzrasta od pet i četiri godine i najmlađu od dva meseca. Nestalo nam je mleka za bebu i krenuli smo u apoteku. Na putu od stana od apoteke, koji nije dug, zazvonio mi je telefon. Vidim, zove me tim menadžer. Pita me šta radim, gde sam krenuo? Znači, neko me je video. Objasnim mu gde sam krenuo, a on me zamoli da sve brzo završim i vratim se u stan. Eto, na tom se primeru vidi koliko je situacija u Italiji ozbiljna i delikatna.

Nenad Tomović kaže da su supruga i on svu pažnju posvetili deci. - Koncentrisali smo se na ćerke, da one što manje osete ovo što se dešava. Teško je, male su, ali izdržavamo. Crtamo sa njima, pišemo, igramo se raznih igara. Tako nam prolaze dani. Škole i vrtići su zatvoreni, ne može da se izađe u park ili na neki trgić. To je najteže deci objasniti. Uveče, ako imamo snage, supruga i ja odgledamo neki film, ali uglavnom zaspimo, jer budemo umorni.

foto: Privatna Arhiva

Fudbaler Spala kaže da prati situaciju u Srbiji. - Na stalnoj sam vezi sa porodicom u Srbiji. Savetujem njih i prijatelje da ne prave greške kao Italijani. Da ostanu u svojim kućama, da kontakt sa drugim ljudima svedu na minimum. Kad su u Italiji objavili da se virus širi velikom brzinom među ljudima, veliki broj njih je pohitao na jug i korona se iz pet ili šest zona na severu zemlje proširila na celu Italiju. Oni koji su bili bolesni, umesto da ostanu kod kuće, bili su neodgovorni i zarazili druge. Zato apelujem na sve u Srbiji da budu odgovorni - zaključio je Tomović.

Kurir.rs / Aleksandar Radonić

Foto: Profimedia

