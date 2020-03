KAKAV BOG! Zatrpao Liverpul pre par dana na Enfildu, a sada prodao par fora i devojci u karantinu! HIT VIDEO

Me uno al reto de @marcosllorente ! 👌🏾👍🏽 Otra que queda entretenida por un tiempecito 🤣🤣🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ @hiba_abouk_ !

A post shared by Achraf Hakimi (@achrafhakimi) on Mar 22, 2020 at 1:43pm PDT