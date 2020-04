PRAVI KAPITEN, PRIMER LOJALNOSTI! Rojs: Nikada ne bih igrao za Bajern!

Rojs je za Westfalenu još od 2012. godine i dosad je za 'Milionere' odigrao skoro 300 utakmica, što ga čini klupskom legendom, a u razgovoru za Bild komentarisao je ponude koje je dosad dobijao.

Među klubovima koji ga je u prošlosti želio da angažuje je i Bajern, ali Bavarcima se na kraju zahvalio i pokazao lojalnost Borussiji.

"Veoma poštujem Bajern i sve ono što taj klub već decenijama postiže, ali oduvek sam želio da igram isključivo za Borusiju. To je klub za kojeg me veže srce. Kada sam branio boje Menhengladbaha, za mene je bilo jasno da ću preći jedino u Dortmund ili ću u neku drugu zemlju. To sam rekao i svome agentu i prema tome smo i preduzimali dalje korake", rekao je Rojs.

On je danas je za Borusiju ono što je i Tomas Miler za Bajern.

"Verujem da je i za navijače bitno da ima likova poput Tomasa i mene. Oni primećuju da se mi identifikujemo sa njihovim klubom kao što to oni čine", dodao je kapiten Borusije.

U aktuelnoj sezoni Rojs je postigao 11 pogodaka u 19 ligaških utakmica i zabeležio je šest asistencija.

