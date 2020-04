NIJE PIO, DROGIRAO SE I JURIO ŽENE! Italijanski igrač objasnio PROBLEM legende svetskog fudbala!

Zagovornik ovog mišljenja je i Đankarlo Maroki, koji ga veoma dobro poznaje iz zajedničkih dana u Juventusu i Bolonji

"Igrao sam šest godina sa Bađom u Juventusu i Bolonji, tako da je to najduža veza koju sam imao sa nekom, izuzev sa svojom ženom Igrajući u veznom redu imao sam privilegiju da izbliza gledam kako igra fudbal. Kada bi imao loptu u nogama, to je bilo nešto najlepše što ste mogli da vidite u sportu", rekao je Maroki u razgovoru za "Skaj sport"

Maroki smatra da je Bađova greška što je bio suviše fin za ono vreme

"Robi je bio poput zeta kog bi svaki otac poželeo svojoj ćerki. Bio je pouzdan, smiren i verovatno je to razlog zašto se nije dobro slagao sa svojim trenerima. U to vreme su se cenile 'desetke' poput Maradone , ženskaroši, da vole noćni život i drogiraju se. To je jedino objašnjenje koje mogu da nađem", poručio je bivši reprezentativac Italije.

