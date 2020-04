MILOŠ DEGENEK O NASTAVKU SEZONE: Najpoštenije je da se odigra sve do kraja i da potvrdimo dominaciju (VIDEO)

Fudbaler Crvene zvezde Miloš Degenek rekao je da bi bilo najpoštenije da se odigraju sve utakmice do kraja sezone, pa da njegova ekipa na terenu potvrdi dominaciju i osvoji dugo čekanu duplu krunu.

Takmičenje u Super ligi Srbije prekinuto je 15. marta zbog pandemije korona virusa. Spekuliše se da bi sa fudbalom trebalo da se nastavi krajem maja, a igrači u medjuvremenu treniraju individualno u svojim kućama.

"Nadam se da će uskoro da se pokrene fudbal i svi sportovi. Prošlo je mesec dana otkako nema fudbala, mnogo je teško, ali radimo na tome da se vratimo i mi i država. Svi jedva čekamo da što pre krenemo, barem sa treningom ako ne sa prvenstvom krajem maja. Videćemo uskoro šta nas čeka", rekao je Degenek za televiziju Arenasport.

Mnogo se priča o formatu takmičenja, pošto bi posle regularnog dela trebalo da se igra i plej-of. Zvezda je pre prekida bila prva na tabeli sa 11 bodova više od Partizana.

"Ne znam mnogo o formatu, samo ono što pročitam u novinama. Neki kažu samo plej-of, neki samo prvenstvo. Voleo bih da se odigra sve do kraja, da se završi na najpošteniji način, da sve bude regularno. Imamo 11 bodova prednosti, voleli bismo da se igra i plej-of i Kup, da bismo pokazali našu dominaciju kao što smo do sad. Želimo da se na najpošteniji način završi na terenu. Vreme bi bilo za Zvezdu da osvoji duplu krunu, učinićemo to ove godine, iskreno se nadam da će sve moći da se odigra", naveo je Degenek.

Sa reprezentacijom Australije je ovog leta trebalo da igra na Kupu Amerike, ali je i to takmičenje otkazano zbog pandemije.

"Nemamo informaciju za sledeću godinu, čekamo da vidimo šta će da bude", rekao je Degenek.

Beta

