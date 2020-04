MURINJO ŽELI DA SE ZAVRŠI PREMIJER LIGA: To bi bilo dobro za fudbal (FOTO)

Sezona je prekinuta pre više od mesec i po dana zbog pandemije korona virusa. Murinjo dobrovoljno pomaže da se iz bašte u trening centru Totenhema, u kojoj se gaji voće i povrće za potrebe klupskog restorana, namirnice prebace kao pomoć najugroženijima u jeku pandemije korona virusa.

Neizvesno je kada će fudbalska sezona biti nastavljena, a uprava Premijer lige i klubovi žele da se takmičenje nastavi u junu bez publike. Konačnu odluku doneće nadležni.

"Za sve nas bi bilo dobro da odigramo devet poslednjih utakmica u sezoni. To bi bilo dobro za fudbal, za Premijer ligu. Ako budemo igrali pred praznim stadionom, želim da mislim da fudbal nikad nije bez publike. Uz kamere, to znači da će milioni gledati. Pa ako jednog dana izađemo pred prazne tribine, to uopšte neće biti prazno", rekao je Murinjo, preneo je Skaj.

Murinjo je rekao da mu nedostaje život kakav je bio pre pandemije.

"Nedostaje mi fudbal. Ali, radije kažem da mi nedostaje naš svet, stvari koje svi radimo. Fudbal je samo deo mog sveta. Ali, moramo da budemo strpljivi, ovo je borba koju svi moramo da vodimo", naveo je portugalski trener.

Na stadionu Totenhema napravljena je privremena bolnica.

"Pokušam da zamislim uobičajeni dan na stadionu, pre utakmice, za vreme i posle utakmice, a onda dodjem ovde i vidim neverovatnu bolničku ustanovu. Mislim da je to fantastično", dodao je Murinjo.

Fudbaleri Totenhema Hari Kejn, Musa Sisoko i Stiven Bergvejn su se oporavili od povreda, ali Morinjo nije siguran kada će oni moći da zaigraju.

"Oni su dugo bili povređeni, a kada su bili na korak od završetka oporavka prestali su treninzi. Ne znam, oni ne znaju, prvo moramo da sačekamo i dobijemo dozvolu za grupne treninge i vidimo da li će oni moći da se vrate na takmičarski nivo", naveo je on.

Murinjo je priznao da je pogrešio kada je početkom meseca u parku individualno radio sa Tangijem Ndombeleom. Igrači uglavnom rade individualno, a na raspolaganju imaju brojne terene u trening centru.

"Za igrače je pozitivno što ponovo mogu da osete miris trave", rekao je portugalski trener.

Tokom karantina Murinjo živi sa još trojicom trenera Totenhema. On je rekao da "vreme proleti" kada veći deo dana radi, pa mu ostaje malo vremena za kuvanje.

"Ja sam specijalista za pržena jaja. Ostali su malo bolji od mene", naveo je.

Na današnji dan pre 15 godina Murinjo je osvojio prvu titulu Premijer lige sa Čelsijem, pobedom protiv Bolotona 2:0. On je sa Čelsijem u dva mandata osvojio tri titule, ali bi želeo još šampionskih trofeja.

"Više bih voleo da imam četiri trofeja Premijer lige. Imam tri i volim da mislim da ću imati četiri", rekao je Murinjo.

