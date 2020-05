VUJADIN SAVIĆ: Kako su nastali Gardisti i šta su značili za Crvenu zvezdu!

Vujadin Savić ostaće upamćen u srcima navijača Crvene zvezde kao jedan od njih. Bivši kapiten kluba vodio je čak i navijanje sa severne tribine, a grupa fudbalera okupljenih oko njega u spontano društvo zvano Gardisti i danas je omiljena tema među simpatizerima nekadašnjeg prvaka Evrope i sveta.

Grupu Gardisti pored Vujadina Savića činili su Filip Stojković, Marko Gobeljić, Aleksandar Pešić, Branko Jovičić, Nemanja Radonjić, Ivan Adžić i Goran Čaušić.

Možeš li da objasniš fenomen "Gardista" u Zvezdi? Kako su nastali? Kakav ste uticaj imali na svlačionicu?

- Gardisti su nastali sasvim spontano i iz šale, bez ikakve namere da se bilo ko na neki ružan način izdvoji u svlačionici! Drugar je jednom u šali dok smo sedeli na ručku, umesto jedne grupe sa severa rekao meni, ajde bre, ti i tvoji gardisti... Nama je to bilo smešno i simpatično i šalili smo se na taj račun... Sećam se utakmice protiv Krasnodara tamo, u Rusiji, neko od navijača je napravio sliku nas igrača na tenku! I mi smo to iskoristili i okačili fotografiju uz opis "Gardisti"! Svi smo se družili i bili kao jedan u svlačionici, ali privatno ne možeš da se družiš sa svima... Tako je ekipa od nas sedam, osam uzela to ime Gardisti, a drugi su bili Tenkisti... To su sve bile šale između nas u svlačionici - otkrio je za čitaoce Kurira Vujadin Savić.

Jeste li zadovoljni kako je cela priča pozitivno prihvaćena od strane zvezdaša?

- Navijači su to prihvatili po društvenim mrežama, bilo je simpatično! I mi smo to prihvatili! Tako su nastali i živeće večno! Da je sreće da svake godine imamo neke gardiste u Zvezdi! Toliko dobronamerne i prave zvezdaše koji su klubu doneli milione, rezultate, probudili emocije i vratili veru u našu Zvezdu! Mislim na celu ekipu i stručni štab!

Družili ste se i pre i posle utakmica. Koliko je to vama značilo, a koliko i Zvezdi, na dizanju jedinstva kod ekipe?

- Verujte mi da nije prošao dan, a da nas minimun četvorica, ili petorica ne bismo proveli zajedno! Svaki put posle treninga, išlo smo na piće, ručak ili večeru! Pa, kod mene u kući je svaki drugi dan spavao neko od saigrača! Gobelja, koliko je bio kod mene, bilo bi mu pametnije da nije plaćao kiriju. (smeh) On, ali i svi ostali moju Mirku su zvali "kevo"... I Mirki to nije smetalo, svaki dan nam je spremala klopu, a i prala mnogima veš jer su se bukvalno preselili kod nas u kuću. I to su bili Gardisti, nismo se razdvajali! I uvek neko loženje, pevanje Zvezdinih pesama! To mi sada najviše nedostaje! Što nisam u Srbiji da budem sa njima!

Vujadin Savić se prisetio i jedne anegdote vezane za Gardiste.

- Moja Mirka je imala predstavu u pozorištu "Akademija 28" i poveo sam ekipu. Nas deset je bilo sa devojkama i ženama. E, sad, uvek kada smo zajedno tu je i dobro zezanje. Pred izlazak glumaca na scenu ponudili smo Gobelji (Marku Gobeljiću op.a.) lepu sumu novca da izađe na binu i uradi sklekove. Odbio je rekavši, nema šanse! Onda smo Žuletu (Filipu Stojkoviću op.a.) ponudili duplo više i on je odmah pristao. Izašao je na binu, odradio deset sklekova i pobrao velike aplauze. Sala je bila dupke puna, nekoliko stotina ljudi... Publika se opustila, sjajno prihvatila naše zezanje i napravila još bolju atmosferu pred početak predstave. Mirka nije imala pojma šta smo radili, saznala je tek posle.

Vujadin Savić vodio je navijanje na severnoj tribini protiv PSŽ u Ligi šampiona. Uvek se smatrao i fudbalerom i navijačem Crvene zvezde. Redovno nosi majice navijačke grupe "Brigate", pa smo ga upitali zašto?

- Na "Severu" imam dosta poznanika, drugara, a ekipa "Brigate" mi je "domaćinska kuća". Sa njima sam svoj na svome, ako me razumete. Kao što stih njihove pesme "To je jače od nas" kaže "sve su to braća, idemo Delije..." Delije su simbol jednog vremena, simbol ljubavi prema klubu. Nesalomivi crveno-beli stub, najveća inspiracija i izvor snage za svakog zvezdaša.

Vujadin Savić otac je troje dece, dva sina Andreja i Mihajla, te ćerkice Andreane iz veze sa Mirkom Savićem. Upitali smo ga, da li razmišljaju i o četvrtom detetu?

- Mislim da to ne treba planirati i razmišljati previše o tome! Deca su Božji dar. Ako Bog da biće još dece, ako ne, ništa! Srećni smo i zadovoljni što imamo tri anđela - zaključio je Vujadin Savić.

