SEĆANJE NA BARI 1991: Darko Pančev pamti gol iz penala, posle kojeg Crvena zvezda večno sija u Evropi! (VIDEO)

Darko Pančev bio je čudesan golgeter koji je i nemoguće situacije rešavao poput kobre – brzo, jednostavno, a opet elegantno. Golovima, ali i igrom bio je jedan od temelja Zvezdinih uspeha 1991. godine.

Pet golova postigla je Zvezdina „kobra“ u celom ciklusu Kupa šampiona, igrao je kao u transu protiv Grashopersa u Cirihu, u ispostaviće se ključnoj utakmici za celu sezonu.

- Početak je bio najteži. Grashopers je bio izuzetno dobar tim. Sve utakmice na tom putu su bile važne, ali ova se možda izdvaja, zato što se dogodila na samom početku. Ne znam da li smo ih potcenili u prvom meču, ali otišli smo na revanš sa negativnim rezultatom. I pored toga bili smo svesni da smo dobar tim, znali smo da moramo da istrčimo u Cirihu na teren i da pobedimo. Odigrali smo fantastično, možda je to moje najbolje izdanje u celoj toj godini u Evropi. Otvorio sam meč golom, potom su dva penala bila napravljena nada mnom, a Robi ih je realizovao. Imali smo odlične igrače, fantastične pojedince i posle tog meča shvatili smo da nemamo čega da se plašimo i da u svakom meču moramo da idemo na pobedu – istakao je Pančev.

Pritisak koji se stvorio nije uticao na ekipu.

- Gledajući prethodnu sezonu videlo se da imamo kvalitetan tim. Žao mi je što te godine nisam igrao utakmicu u Kelnu koju smo izgubili. Da smo tada uspeli da prođemo možda bi se uspeh iz 1991. dogodio i ranije. Posle toga, dolaskom Belodedića, koji je fenomenalan igrač, videlo se da pravimo još bolji tim i postavljen je čvrst temelj za budućnost. Zato smo i verovali u sebe, nije bilo pritiska, već su se samo bili fokusirani samo na prvi sledeći meč. Nije bilo mnogo vremena za razmišljanje.

Ređali su se uspesi, padali su Glazgov Rendžers, Dinamo Drezden i Bajern.

- Usledio je dvomeč sa Glazgovom, fantastičan meč odigrali smo u Beogradu. Potom Dinamo Drezden, koji možda nije bio atraktivan kao Bajern, ali Nemac je Nemac. Njihov mentalitet nije mogao da im pomogne protiv nas.

Samo finale nije bilo lepo za oko jer je za Crvenu zvezdu postojao samo jedan cilj – podići pehar. Odlučujući penal izveo je baš Darko Pančev.

- Olimpik je tada bio sjajna ekipa, pokazali su to i u narednim sezonama u Evropi. Nije bilo lako u finalu, možda smo čak bili i u podređenom položaju. Nije to bila naša najsjajnije utakmica, ali znam da je bolje da ne odigramo lepo, a da osvojimo trofej, nego da sve oduševimo, a da ostanemo praznih ruku. Vidimo danas koliko je teško osvojiti Ligu šampiona i to dovoljno daje na težini toj utakmici. Uvek sam pričao da je golgeteru svaki pogodak isti, ali zaista su penali u Bariju nešto posebno u mojoj karijeri.

Navijači su bili posebna snaga.

- Mnogo puta sam do sada pričao o tome. Navijači pokazuju svih ovih godina koliku snagu daju klubu. Svaka utakmica u Zvezdi bila je spektakl na svoj način. Uvek kada je na programu bio veliki, evropski meč atmosfera je bila fantastična. Crvena zvezda ima tradiciju navijanja. Neću da budem subjektivan i da kažem da su Delije najbolje na svetu, ali sigurno su među najboljima. Njihova pomoć tada je bila ogromna, a vidim da je isto i danas. Naš klub je od samog osnivanja stvarao imidž, gurao je svoju Zvezdu prema nebu, da se postavi tamo gde joj je mesto zahvaljujući svim prethodnim generacijama, dok je naša samo napravila taj iskorak, da postavi Zvezdu da večno sija. Zvezda je stvarana godinama zahvaljujući sjajnim igračima i navijačima i siguran sam da će naša Zvezda večno da sija.

Darko rado gleda snimak finala iz Barija, mada su mu neke druge utakmice draže.

- Pogledam često, zato što ima i mnogo skraćenih snimaka. Volim da gledam stare utakmice. Možda finale nije najlepši meč za gledanje, tako da njega najređe pustim. Tu je više bilo na delu taktičko nadmetanje. Igrali smo mnogo lepih i uzbudljivih mečeva, sa fantastičnim navijanjem, tako da volim danas da ih pogledam. Lepe su to uspomene, tako da kad imam vremena pogledam ponovo kako je izgledao naš put do trofeja.

Pehar krasi klupske vitrine.

- Drago mi je što je naša generacija donela nešto čime mogu da se diče svi oni koji tek dolaze. Pehar je bio u našim rukama, radovali smo mu se, fotografisali smo se sa njim na terenu, a od tada svi zvezdaši koji žele mogu da uživaju u njemu. To je lepota.

Od Barija, Darku svaki kraj maja budi najlepše uspomene.

- Želim da pozdravim sve svoje saigrače, sa mnogima se čujem i dalje. Onima sa kojima nisam u kontaktu toliko često želim ovim putem mnogo zdravlja, sada već ulazimo u godine kada su nam mir i dobro zdravlje najbitniji. Iskoristiću priliku da im se još jednom zahvalim za sve što su uradili i da ih pozdravim, kao i sve naše navijače – poručio je iz Skoplja jedan od najboljih golgetera u istoriji kluba.

Kurir sport/www.crvenazvezdafk.com/Arena sport

