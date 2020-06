DEKI O POLUFINALU KUPA SA PARTIZANOM: Gladan sam trofeja, ako hoćemo pehar, moramo da ih pobedimo!

Dejan Stanković veruje da Crvena zvezda može pobediti Partizan u polufinalu Kupa Srbije 10. juna (20.00 sati) i plasirati se u finale. Cilj šefa struke crveno-belih je da ove sezone osvoji duplu krunu.

foto: Starsport©

Crvena zvezda je poslednji trofej u Kupu Srbije osvojila 2012. godine, dok se dupla kruna na Marakani čeka od 2007.

- Da bi uzeo trofej, moraš da pobediš i najvećeg konkurenta. Drago mi je što se o Kupu toliko govori, jer je za mene svaki trofej važan. Kao igrač sam shvatio da što više pehara podigneš, postaješ sve gladniji, jer ti je uvek u glavi taj pobednički osećaj. Zbog utakmica kao što je večiti derbi se ljudi i bave fudbalom. Mislim da će biti drugačiji od onog prvenstvenog. Igra se na prolaz, za osvajanje trofeja. On nosi mnogo iznenađenja i tu zaista nema favorita. Znamo da je naš cilj osvajanje duple krune i samo o tome razmišljamo - jasan je Dejan Stanković.

foto: @starsport

Crvena zvezda u subotu od 19.00 časova na Marakani igra protiv Radnika iz Surdulice u Superligi.

- Pozvao bih sve zvezdaše da dođu na utakmicu protiv Radnika, da dođu da bodre svoje ljubimce. Igrači su zaslužili podršku. Cena karata je simboličnih 75 dinara, prihod ide u humanitarne svrhe i zaista bi bilo lepo da dođemo u što većem broju - kazao je Stanković i dodao:

foto: @starsport

- Dolazimo iz teške utakmice protiv Inđije. Bez obzira na to što ćemo rotirati, očekujemo od igrača koji izađu na teren da ponosno nose Zvezdin dres. Nebitno je protiv koga se igra i koliko je važna utakmica - svi znamo da smo u Crvenoj zvezdi. Tu nema šale i tu je dres „težak“. Iz dana u dan moramo da se dokazujemo i nikad neću igračima prestati da ponavljam u kom su klubu. Znamo kvalitet našeg tima i naših pojedinaca, tako da će to biti dobra utakmica, gde će imati priliku da potvrde ono što mislimo o njima. Očekujem da će igrači izaći na teren kao da je finale Lige šampiona.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Dueli Crvene zvezde i Radnika su poznati kao mečevi u kojima su napadači crveno-belih veoma inspirisani.

- Uvek idemo na gol više, ali ne treba se navikavati na takve stvari. Hoćemo da damo sve od sebe, to je vid odrastanja. Ne smemo da se zadovoljavamo trenutnim rezultatima, već moramo da probijamo granice. Radimo na tome da ritam ostane isti tokom čitavog meča. Svaka pobeda i dobra utakmica je od dragocenog značaja za nas.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Osvrnuo se Stanković i na Benove igre tokom proleća, a napadač sa Komora je i u meču protiv Inđije pokazao da je u dobroj formi.

- On je možda i najbolji stranac u istoriji kluba. Profesionalac, dostupan i otvoren za saradnju i neko ko može da dočeka drugog igrača iz inostranstva i uputi ga u to šta je Crvena zvezda i kako treba da se ponaša. Srećan sam što ga treniram, on dobro zna šta mislim o njemu. Sutra neće igrati, a imamo sreću da možemo da odmaramo igrače. Ipak, moram da napomenem da smo mi grupa. Uvek u ekipi imate lidera, ali ovde imamo mnogo vođa, jer jednom iskoči Ben, drugi put Borjan, treći put Milunović i tako u krug. Igrači, stručni štab, zaposleni u klubu svi su u toj ulozi, ne delimo se i „ne iskačemo iz šina“.

