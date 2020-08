UŽIVO, VIDEO! Novi Pazar - Partizan (0:0), crno-beli napadaju od prvog sudijskog zvižduka!

TOK MEČA:

10. minut - Probao je sada Stevanović iskosa sa leve strane, ali ponovo šut ide pravo u ruke golmanu domaćih.

4. minut - Ponovo je probao Sadik, sada iz okreta sa ivice šesnaesterca, ali pravo u golmana domaćih.

2. minut - Sjajan prodor Sadika, ali lopta je zakačila nekoga od domaćih i otišla u korner.

1. minut - Utakmica je počela.

SASTAVI:

Novi Pazar: Drobnjak, Sise, Vukajlović, Kurdić, Nedeljković, Delimeđac, Kovačević, Tomić, Kecap, Dragutinović, Hadžibulić.

Partizan: Popović, Miletić, Ostojić, Vitas, Urošević, Zdjelar, Natho, F. Stevanović, Suma, Asano, Sadik.

Šef stručnog štaba crno-belih Savo Milošević istakao je da njegov tim mora da popravi mnogo nedostataka u igri iz prvog susreta, kao i da će igranje pred praznim tribinama značajno olakšati ostvarenje cilja:

’’Čeka nas težak posao na početku prvenstva, protiv ekipa koje tradicionalno dobro igraju protiv Partizana. Čeka nas više ili manje ista priča. Veći deo će zavisiti od nas, a nadam se da će biti bolji ulaz i prvo poluvreme u odnosu na duel sa Napretkom. Suština je ono što ćemo mi raditi na terenu. Očekujem malo svežije vreme, možda to bude dodatno olakšanje. Verujem i da ćemo trkački biti bolje raspoloženi. Moramo da popravimo mnogo stvari u odnosu na prvu utakmicu, ako želimo dobar rezultat. Neće biti publike, to može malo da nam olakša situaciju. Domaći teren je svetinja i u najvećoj meri zbog navijača olakšava domaćinu. To će biti dobro za nas, ali sve su to stvari koja su prosta teorija. Moramo na terenu da pokažemo da smo bolji i spremniji.’’

Meč 2.kola Linglong Tire Super lige Srbije između Novog Pazara i Partizana zakazan je za sredu 05.avgust 2020.godine, sa početkom u 17:00 časova.

