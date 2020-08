NIKOLA AKSENTIJEVIĆ ZA KURIR: Navijam za Partizan, ali mislim da će Zvezda uzeti titulu! Bio sam blizu povratka u Humsku

Iako je kao dete Partizana, možda i više nego ostali, imao želju da bude deo ovog meča Nikola Aksentijević će derbi kola posmatrati sa tribina velelepnog zdanja u prestonici Srbije.

- U prošlom kolu, na utakmici sa Metalcem iskrenuo sam zglob i zbog toga danas neću biti na raspolaganju treneru Bataku. Još u 60. minutu meča sa Milanovčanima sam osetio bol u zglobu, ali sam ''stisnuo zube'' i izdržao do kraja meča. Šef neće da rizikuje da se danas ozbljnije povredim, pa je stručni štab doneo odluku da odmorim ovu utakmicu kako bih se što bolje pripremio za naredne okršaje u ligi koji su nam dosta važniji od ovog današnjeg. Mislim da ću već za vikend biti spreman za treće kolo i meč sa Novim Pazarom.

foto: Starsport

Da li bi i kako prokomentarisao spekulacije koje su se pojavile u javnosti poslednjih dana kako tvoja ekipa ima plan da na meču sa Zvezdom nastupi u rezervnoj postavi?

- Ne bih to da komentarišem iskreno. Ja sam objasnio zašto ja ne mogu da igram, a što se tiče ostalih saigrača to ćete morati da vidite sa njima. Ja sigurno imam motiv više od ostalih, kao dete crno-belih, da igram i dokažem se protiv Zvezde i to na Marakani, ali stvari su ispale takve da ću morati da sačekam drugu priliku. Da, čuo sam i za Kojića da neće moći da igra, ali mislim da se samo tako poklopilo. Mislim da će trener poslati na meč sa Zvezdom ono najbolje što ima trenutno na raspolaganju.

Kada smo već spomenuli Partizan, da li je bilo nekog kontakta sa upravom kluba iz Humske ovog leta?

- Ovog leta nije, ali otkriću ti da je svakog prethodnog roka bilo. Imao sam direktan kontakt sa direktorom Milošem Vazurom, ali je svaki put transfer stopirao Marko Mišković, iako su pregovori bili veoma blizu kraja. Ovog leta ne želim da razmišljam o tome, sada mi je samo Radnički u glavi.

foto: Starsport

Da li misliš da Partizan ove godine može konačno do titule?

- Pa iskreno, mislim da Zvezda ima bolji i kompletniji tim. Navijam za Partizan i voleo bih da oni osvoje titulu, ali mislim da će presuditi Zvezdina duža klupa. Partizan ima Sadika, Asana i Sumu, ali ako gledamo ceo tim Zvezda je definitivno bolja.

Koliko može Radnički ove sezone u Superligi?

- Očekujemo jedno od prva četiri mesta na tabeli i plasman u Evropu. Prošle godine to nismo uspeli i evropske utakmice su nam mnogo nedostajale. Mislim da ćemo ove godine to uspeti. Konkurencija je jaka, ali mesto iza Zvezde i Partizana nije nedostižno. Borićemo se sa Čukaričkim, Vojvodinom i TSC ponovo za Evropu, mislim da je to realnost.

foto: Starsport

Kako ti se čini novi format i pravila Superlige koje je za ovu sezonu uveo FSS?

- Dosta je nezgodno i teško, pogotovo jer je sve promenjeno vrlo brzo i samo par dana pred početak prvenstva. Igra se dosta često, mnogo je kola i sve to ima za posledicu veliki broj povreda igrača već u prvom kolu, kao što je i kod mene bio slučaj, a ovo je ne zaboravite tek prvo kolo, šta će tek biti do kraja pitanje je.

Aksentijević je povratnik na Čair, pošto je dres Radničkog nosio u sezoni 2017/2018, kada je sa tim klubom izborio plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope. On je u toj sezoni odigrao 35 utakmica za Radnički i postigao je jedan gol.

Nikola je u karijeri, osim za Radnički, nastupao za Partizan, Teleoptik, OFK Beograd, Radnički iz Kragujevca, Vojvodinu, holandski Vitese, belgijski Muskron, a u Niš stiže iz redova Napretka iz Kruševca.

Prošao je sve mlađe reprezentativne selekcije Srbije, a za seniorski nacionalni tim odigrao je jedan meč.

N. Ilić

Kurir