ZA SVAKI DODIR SA LOPTOM PLAĆALI MU 32.000 EVRA: Ovaj zna zašto je igrao!

Čini se da je najviše laknulo čelnicima Junajteda, koji su napravili ogromnu grešku angažovanjem Aleksisa u januaru 2018. Ne da im se nije isplatio, već ispada da je jedan od najskupljih igrača u istoriji ako uzmemo u obzir "uloženo - dobijeno".

Engleski mediji precizno su izračunali. Svaki Sančezov dodir s loptom koštao je klub sa Old Traforda pravo bogatsrvo - 28.800 funti ili oko 32.000 evra.

Do ovog frapantnog podatka se došlo na osnovu broja utakmica, a on ih je imao samo 45. Postigao je pet golova za "Đavole", a na poslednjih 14 nastupa nije se upisao u listu strelaca. Za to vreme isplaćeno mu je 40 miliona funti za plate.

Zato i ne čudi što je rado ustupljen Interu bez obeštećenja. Mančestr junajtedu je sada pao ogroman teret sa pleća.

