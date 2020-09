TADIĆ PITA SAIGRAČE: Što ste zaboravili da uživate u fudbalu?

"Prvo poluvreme uopšte nismo igrali dobro. Moramo da se pogledamo u ogledalo, da se fudbal igra sa loptom. Želja i htenje nisu nikad sporni, ali fudbal se igra sa loptom. Napad počinje od odbrane, a odbrana od napada. Moramo da spojimo dva, tri dodavanja i onda možemo da pravimo probleme bilo kojoj reprezentaciji. Ali, ako to ne uradimo, to se neće desiti. Toga moramo da budemo svesni. Isto tako, kada vršimo presing, to kreće od napadača. Ako to ne uradimo dobro, odbrana će biti izložena", rekao je naš as.

Tome je, gotovo u dahu, istakao i sledeće:

"Sve moramo da radimo zajedno. Moramo da se pogledamo u ogledalo i da imamo više 'personalitija'. Mi igramo ovaj fudbal zato što ga volimo. Lopta je naš prijatelj, a ne naš neprijatelj", podsetio je saigrače na to zašto uopšte uživaju u sportu kojim se sada i profesionalno bave.

Dušan Tadić na meču koji je fudbalska reprezentacija Srbije igrala u Ligi nacija protiv Turske

Na kraju se osvrnuo i na činjenicu da je posle poraza od Rusije (1:3) u Beogradu odigrano 0:0 sa Turskom:

"Uvek želimo više, ali sada smo skoro celo drugo poluvreme igrali sa fudbalerom manje. U toj situaciji je dobro da nismo primili gol. Ali, očekujem da pružimo još mnogo, mnogo više", rekao je Dušan Tadić.

Naredni meč koji čeka "orlove" je uedno najvažniji u ovoj godini - 8. oktobra Srbija gostuje Norveškoj u polufinalu baraža za plasman na Evropsko prvenstvo. U slučaju trijumfa, naša reprezentacija će četiri dana kasnije ugostiti pobednika meča Škotska - Izrael, kada će i biti odlučeno ko će na EDušan Tadić, ima poruku za saigrače.

