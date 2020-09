NOVA SEZONA, NOVA PRAVILA! Premijer liga promenila logo!

Na dresovima fudbalske Premijer lige u novoj sezoni neće biti logoa "Black Lives Matter" koji će biti zamenjen novim brendom takmičenja - "No Room For Racism".

Logo BLM bio je postavljen na dresove Premije lige nakon globalnih protesta posle policijskog ubistva Džordža Flojda u Minesoti u maju.

"Igrači imaju snažan glas po ovom pitanju, što smo videli i prošle sezone. Nastavili smo da razgovaramo i slušamo igrače po ovom pitanju i podržaćemo ih baš kao što ćemo i nastaviti da ističemo stav Premijer lige protiv rasizma", rekao je izvršni direktor lige Ričard Masters.

"Diskriminacija u bilo kom obliku i bilo gde je potpuno neprihvatljiva i 'No Room For Racism' jasno izražava naš stav o nultoj toleranciji. Nećemo mirno stajati po ovom važnom pitanju, nastavićemo da radimo sa klubovima, igračima i partnerima na otklanjanju svih predrasuda", dodao je on.

Liga je navela da će nastaviti da podržava fudbaleri koji odluče da kleknu pre početka utakmice.

Kurir sport / Beta

Kurir