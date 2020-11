UŽIVO, VIDEO! CRVENO-BELI DERBI U NOVOM SADU: Vojvodina - Crvena zvezda (0:1), Gajić

Prvo poluvreme

29. minut - Drinčić je oštro centrirao u peterac, jedan igrač Vojvodine je zahvatio loptu glavom, ali je Borjan uspeo da odbrani

26. minut - GOOOOOOOOL 0:1, Gajić! Fudbaler Crvene zvezde je prišao šesnaestercu, šutirao, utisak je da je lopta nekoga zakačila i odsela u mreži

19. minut - Ben je probao iz slobodnog udarca sa dvadesetak metara, lopta je otišla malo preko gola

15. minut - Igra se otovreno, ali posle uvodnih uzbuđenja, nije bilo prilika za gol

1. minut - Posle samo 40 sekundi videli smo prvu opasnost pred golom Zvezde, šut Čovića Borjan je odbranio, a domaćin je za dva minuta izveo čak tri kornera

1. minut - Utakmica je počela

Prvo poluvreme

Pre utakmice usledio je minut ćutanja povodom smrti patrijarha Irineja, a fudbaler Vojvodine Siniša Saničanin dobio je dres sa brojem 100 jer je za tim iz Novog Sada odigrao trocifren broj mečeva

VOJVODINA: Vukliš - Andrić, Bralić, Devetak, Đorđević - Drinčić - Čović, Bjeković, Bojić, Vukadinović - Mrkaić

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Gajić, Pankov, Milunović, Eraković - Sanogo, Petrović - Ben, Kanga, Ivanić - Falćineli.

Sastavi

Biće to ne samo duel dva trenutno najbolje plasirana tima, već i velikih rivala čiji su mečevi tokom prethodnih decenija uvek privlačili veliku pažnju, zbog odličnog fudbala i otvorene borbe za bodove.

Domaćini su tokom aktuelne sezone zabeležili devet pobeda, uz tri remija i dva poraza, pa su uoči ovog kola sa 30 bodova na svom kontu zauzimali drugo mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao gosti podelili bodove sa ekipom Metalca, a rezultat je bio 3:3.

Gosti su tokom aktuelne sezone neporaženi, uz dvanaest ostvarenih pobeda i dva remija, pa sa 38 bodova na svom kontu trenutno zauzimaju 1. mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao domaćini savladali ekipu Inđije, a rezultat je bio 3:2.

Tokom prethodne sezone dva tima su odigrala dva međusobna susreta, a Beograđani su oba puta bili uspešniji rival. Jesenji duel odigran u Novom Sadu završen je rezultatom 1:2, dok je prolećni duel u Beogradu završen rezultatom 2:0. Zanimljivo je da je ekipa Crvene zvezde prethodnih jedanaest međusobnih duela rešila u svoju korist.

Šef stručnog štaba domaćeg tima Nenad Lalatović ističe da njegovom timu ne treba veći motiv od imena rivala, kao i da veruje da još jednom može iznenaditi svoj nekadašnji klub:

foto: Starsport

’’Crvena zvezda ima mnogo kvalitetnih igrača, ko je pratio njene utakmice video je da je bila dominantna. Protiv Zlatibora je imala 14 šuteva u okvir gola, ali lopta nije htela u mrežu. Gubili su 0:2, ali su zahvaljujući individualnom kvalitetu preokrenuli utakmicu i za 15 minuta dali četiri gola. Međutim, svaki tim ima mane, pa tako i Crvena zvezda. Mi znamo koje su to mane i pokušaćemo da ih iskoristimo, a vrline da im neutrališemo, kako bismo napravili povoljan rezultat za nas. Kad igraju protiv Crvene zvezde i Partizana, mojim igračima ne manjka motivacije, jer to su, uz Vojvodinu, naši najveći klubovi. Odigrao sam mnogo derbija kao igrač i vodio ih mnogo kao trener, tako da znam da tu motivacija nije potrebna. To su mečevi na kojima se prave heroji, a ja se nadam da će u nedelju heroj biti neko iz Vojvodine. Mojim igračima veća motivacija treba za, na papiru, manje utakmice. Crvenu zvezdu sam pobedio sa Voždovcem 1:0. Kad nam je trebalo za Evropu, sa mojom Vojvodinom sam je pobedio na ’’Marakani’’ 1:3. Crvenoj zvezdi sam takođe prekinuo pobednički niz kada su jurili evropski rekord Benfike, u meču kada je na „Karađorđu“ bilo 0:0, a u vreme kada je gospodin Milojević bio trener, kao trener Radničkog sam igrao 2:2 u Nišu. Nije baš da je Crvena zvezda uvek pobeđivala Nenada Lalatovića i nadam se da će se u nedelju to desiti i peti put. Nema razloga da se prilagođavam Crvenoj zvezdi, kao što ne verujem da će se oni prilagođavati meni. Kako igramo protiv Partizana, Čukaričkog ili Javora, tako ćemo i protiv Crvene zvezde. Moj stručni štab i ja smo već odgledali tri-četiri njihove utakmice i znamo kako igraju. Mogu da menjaju formaciju, ali spremni smo na to. Crvena zvezda se pobeđuje tako što igrači budu koncentrisani da svih devedeset minuta ispunjavaju zahteve koje postavim ispred njih. Ti zahtevi nisu nimalo laki, pa zato fizički i mentalno morate biti maksimalno spremni. Jako mi je žao što neće biti publike, duel između prvog i drugog je derbi i u nedelju bi stadion bio ispunjen do poslednjeg mesta. Međutim, vidite kakva je situacija sa koronom. Apsolutno ni ne treba da se igra sa publikom, jer ljudski život je preči od svakog sporta. Podržavam to što se igra bez publike dok ne bude bila bolja situacija. Mojim igračima i svim ostalim akterima sigurno nedostaje publika, jer onda igrate na još višem nivou i imate veću motivaciju.’’

Šef stručnog štaba gostiju Dejan Stanković je pohvalno govorio o rivalu, naglasio da očekuje težak meč, a uz zgusnut raspored koji sledi suočava se i sa dosta kadrovskih problema za koje će morati da pronađe rešenje:

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

’’Dugačak je put do titule i ima još mnogo da se igra. Derbi kola jeste, ali da li će neko biti šampion posle ove utakmice - neće sigurno. Tako da, ne razmišljamo o ovom meču kao odlučujućem. Biće kvalitetna utakmica, snage će odmeriti dve dobre ekipe koje imaju ’’ličnu kartu’’ u smislu igre i prepoznatljivih odnosa. Vojvodina je dobra ekipa, ne brane se ispred kaznenog prostora, već to čine organizovano. Očekujem dobru utakmicu, borbenu, a u takvima se ne gleda lepota nego rezultat. Nenad Lalatović i ja smo odrasli i igrali zajedno, a sada se ukrštamo na klupama. Radi se o odličnom treneru, pokazao je kvalitet, jer gde god da je predvodio tim napravio je dobar rezultat, a to radi i sa Vojvodinom sa kojom je prošle godine uspeo da uzme trofej. Rad se uvek isplati, a on je vredan. Želim mu mnogo sreće i da ovako nastavi, pravi je borac. Spremamo meč po meč. Ne mogu da kažem da je Gent presudna utakmica, već prvo razmišljamo o Vojvodini. Tako pristupamo obavezama, a zdravstveni bilten nije pozitivan. Imamo neke igrače na koje ne mogu da računam, a čeka nas mnogo utakmica sa direktnim rivalima. Ipak, ne tražimo alibi u tome. Situacija sa Rodićem je takva da mu želim da se pre svega vrati normalnom životu, a potom treninzima i obavezama. Videćemo ko će igrati levog beka. Takođe, Katai je povređen i neće igrati protiv Vojvodine. Kod nas nema razlike u tome da li neko igra minut, pola sata, poluvreme ili celu utakmicu. Bitan je tim i rezultat. Da li će neko da počne ili će ući, kod mene to ne pravi razliku, jer kad obučeš Zvezdin dres onda nemaš pravo na alibi priče i ne možeš da se žališ na minutažu. Bitan je cilj kluba. Moraš da se staviš na uslugu tima, saigrača i kluba. Sva sreća, imam igrače koji zdravo razmišljaju i koji znaju koliko vrede.’’

Derbi susret 15. kola između Vojvodine i Crvene zvezde igra se u nedelju sa početkom u 17:30 časova.

Kurir sport

Kurir