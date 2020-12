DEJAN STANKOVIĆ POSLE SLOVANA: Uživam, nećemo se predavati u nokaut fazi (FOTO)

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da uživa u rezultatu koji je klub do sada ostvario u Ligi Evropa i istakao da se ekipa neće predati u nastavku tog takmičenja.

"Uživam u ovom rezultatu, u sklopu ove grupe, u kojoj imamo 11 bodova. Sada imamo Bačku, Metalac, kao i Rad u Kupu. Tri utakmice na ovaj paklen ritam. Kada dobijemo protivnika, polako... Ide pauza, pa jake pripreme. Nećemo se predavati, niti centimetar odustati. Idemo sa podignutim gardom, velikim respektom, ali se nećemo predati", rekao je Stanković na konferenciji za novinare nakon poslednje utakmice u grupnoj fazi.

foto: Starsport©

Zvezda je u četvrtak uveče igrala nerešeno bez golova sa Slovanom u Liberecu, u poslednjoj utakmici grupne faze Lige Evropa.

"Momci su fenomenalni. Uvek može bolje. Malkice smo olako shvatili utakmicu u prvom poluvremenu. Kada smo to shvatili, u drugom smo bili oni stari. Borba je bila do koske, kao da se odlučivalo ko prolazi. Čestitam Liberecu na fer fajtu i utakmici. Treću utakmicu za redom nismo primili gol i još jednom sve čestitke momcima", naveo je Dejan Stanković.

Srpski klub je ranije obezbedio plasman u narednu fazu.

Grupu L je završio sa 11 bodova.

Stankovića su novinari pitali šta bi rekao da mu je neko pre grupne faze rekao da će osvojiti toliki broj bodova.

"Ovo je zasluga svih momaka koji u ovom ritmu izvlače više od maksimuma. Oni iz utakmice u utakmicu pokazuju da su pre svega veliki ljudi. Situacija nije bila sjajna, pratio nas je korona virus, povrede.... Momci zaslužuju ovih 11 bodova", kazao je Stanković.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

"Da ste nas pitali, ne znam, ali smo hrabro rekli da idemo na proleće. Drago mi je zbog toga što smo podigli lestvicu. Pokazali smo se jako, pošteno, odgovorno i u svakoj utakmici dali sve od sebe", dodao je trener Zvezde.

Žreb za šesnaestinu finala Lige Evropa održaće se u ponedeljak od 13.00 u Nionu.

Upitan je kako će ekipa izdraži do zimske pauze.

"Na mišiće. Oni to imaju, izguraće oni to, 100 odsto verujem u njih. To je fenomenalna grupa, sklop momaka koji radi, bori se i ne odustaje. Izdržaćemo do kraja, sigurno", rekao je Stanković.

(Beta)

Kurir