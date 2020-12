MIHAJLOVIĆ POLUDEO POSLE KATASTROFE BOLONJE: Igrači su prešli granicu, idemo u KARANTIN do Božića!

Njegov tim je ubedlljivo poražen na svom terenu od Rome sa čak 5:1, a posebno upada u oči da su domaćini svih pet golova primili u prvom poluvremenu.

Mihajlović je nakon utakmice bio izuzetno razočaran i besan na igru svog tima.

"Prvo poluvreme je bio katastrofalno, izgledali smo kao amateri. To nije u redu, ne možemo da gubimo na ovakav način. Sada moramo da očistimo naše glave i idemo u karantin do Božića. Video sam pogrešno ponašanje na terenu i to ne može tako", rekao Mihajlović i naglasio:

"Moja veza sa igračima je više od fudbala, pogotovo nakon moje bolesti. Imam poseban odnos sa njima i uvek pokušavam da ih opravdam. Ipak, postoji granica u svemu i oni su je sada prešli. Zbog toga idemo u karantin".

