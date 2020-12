STANOJEVIĆ O POLUSEZONI: Ne žalim za večitim derbijem! Možda sam pogrešio sa Štulićem što ga ranije nisam ''bacio u vatru''

Stanojević je u Humsku stigao u septembru umesto Sava Miloševića sa zadatkom da vadi ''kestenje iz vatre''. Po rečima mnogih za sada mu to dobro ide, a evo kako on ocenjuje svoj dosadašnji rad na skali od 1 do 10.

- Neka bude sedam i po, ako je novinarska onda sedam. Promenljivo, sa tendencijom rasta na kraju, pamti se uglavnom sada ovaj poslednji period, tako da mogu biti zadovoljan.

Čime najviše?

- Najviše takmičarskom organizacijom. Igrači su prihvatili moj način razmišljanja da se igra na rezultat da bi dobili stabilnost, a kada dobijete stabilnost i samopouzdanje dolazi atraktivnost. Zadovoljan sam kako su oni prihvatili te obaveze u fazi odbrane i fazi napada gde su bili izuzetno disciplinovani što me izuzetno raduje.

A, čime niste zadovoljni?

- Nismo u dosta utakmica bili ubojiti, onako kako bi to trebao da bude Partizan. Da više ulazimo u poslednju trećinu terena i da imamo bolju završnicu. To je ono na čemu još moramo da radimo, da budemo još opasniji po protivnika.

foto: Starsport

Situacija je sada malo paradoksalna. Partizan ima 8 pobeda u nizu, 7 u prvenstvu, a zaostatak je 9 bodova, kako to objasniti?

- Pa to su stvari o kojima sam već ranije pričao. Na to ne može da se utiče, a statistika je malo čudna. Kao podatak da Partizan nije izgubio na svom stadionu skoro godinu dana, a titula je dosta daleko. Ja sam došao da pokušam da stabilizujem ekipu, da nađemo naš put, pa da tek onda krenemo u borbu. Prvo za mesta koaj vode u Evropu, pa tek onda dolazi na red borba za prvu pozciju, sve svojim redom.

Šta je bio najveći problem ekipe?

- U svlačionici nije bilo problema, ja bih voleo da ih je bilo, ja volim to da rešavam. Da li je limit, ne znam, mi smo doveli pojačanja, ali bilo je tu stvari na koje ne može da se utiče. Pandemija, povrede, odložene utakmice, to su okolnosti koje dosta utiču na nas i igrači se dosta troše, a ja sam za osveženje ekipe uvek. Osvežavanje ekipe mora da se radi na nekih šest meseci do godinu dana, mi smo to uradili, ali opet kasnimo malo.

Imali ste dve šanse da smanjite zaostatak (derbi i pobednički niz)?

- Moglo je. Imali smo i Niš i Metalac, izgubili smo iz jednog šuta, ali sve to na kraju dođe na bolje, na kraju se napravi balans. Metac smo mogli da dobijemo imali smo igrača više, ali nismo. Ipak, u Užicu smo pri kraju dali gol sa penala i tako da je opet došlo sve na svoje.

foto: @starsport

Da li mislite da je u derbiju propuštena prilika?

- Imali smo mnogo tešku situaciju pred derbi. Mislim da smo izvukli maksimum iz derbija i realno trebali smo da pobedimo. Zvezda je bila bolja, ali da smo mi iskoristili one naše situacije mogli smo i mi da pobedimo. Na kraju, oni su bili bolji mi konkretniji i rezultat je bio realan. Ništa nisam mogao da uradim, kada vratim film mislim da nigde nismo pogrešili, iako sam ja samokritičan.

Koliko ovom timu nedostaje klasičan špic?

- Svi problemi Partizana proizišli su iz te pozcicije. Ja sam očekivao od Bajbeka to, ali on nam to nije doneo. Morali smo da improvizujemo sa Holenderom i Asanom, a čim se improvizuje to ona nije dobro. Svuda smo imali rešenja osim u špicu. Da sam znao da će Štulić ovako da igra bilo bi drugačije, ali on me na treninzima nije ubeđivao da je to to, kao što sada radi sa samopouzdanjem. Možda je moja greška što ga ranije nisam ubacio u ''vatru'' pogotovo što nismo imali nikako rešenje.

Fali Vam još nekoliko stvarčica da se sredi u ekipi kako bi Partizan bio na nivou na kome biste ga želeli.

- Pa treba nam napadač i ovi igrači što dugo nisu igrali. Oni treba da podignu formu na zavidan nivo (Jojić, Obradović, Marković) i ako dovedemo još nekog u napad pored Bajbeka, trebalo bi da to bude to - zaključio je Stanojević u intervjuu sa novinarima desetak beogradskih redakcija.

Priredio: Nemanja Ilić

