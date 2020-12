BAJBEK NA IZLAZNIM VRATIMA HUMSKE: Crno-beli u potrazi za špicem! Lazar Marković ostaje, a evo ko sigurno napušta Partizan

Da li mislite da će uprava kluba ispuniti sve Vaše zahtene za predstojeći prelazni rok?

- Ja se nadam da hoće, verujem da će dati sve od sebe kao i letos. Ni u Realu ne mogu da obećaju da će dovesti sve igrače, tako ni ovde jer prelazni rok je živa stvar. Sada mi je mnogo lakše nego kada sam došao, sada imam mnogo više vremena. Trebaju mi dva nova igrača i to je to.

Na kojim pozicijima tražite novajlije?

- Napadača koji može da igra i po boku. Ne znamo da li će biti stranac ili domaći, ali ide se ka strancu. Tražimo alternativno i rešenje na pozciji desnog beka. Naravno, ukoliko neko ode tražićemo zamenu i za njega, to je jasno.

Da li se razmišlja o odlasku Bajbeka?

- To su radiklne stvari. On je sjajan igrač, on je moj izbor, ali način na koji se situacija razvija oko njega vezano za povrede ne daje neku sigurnost. Bez obzira na njega, mi ćemo dovesti napadača, a klub neka radi sa njim šta hoće, meni treba neko standardan u špicu. Mi smo znali da on ima problema sa povredama, ali u poslednje dve godine nije imao ozbiljnije probleme. Ipak, došao je nespreman, znali smo šta možemo da očekujemo i nemamo šta sada da se žalimo. Mislim da svakamo treba da se da malo vreme. Treba nam neko ko je intenzivan napdač, ne da ''dupliramo'' Štulića, već nam treba neko ko je prodoran i brz i ko može da igra i na strani.

Da li ste već sada nekoga otpisali?

- Knežević će ići u Teleoptik, razgovaramo sa mladim igračima, za ostale ne znam još ništa, ima vremena. Ja bih naglasio samo da sam srećan za igračima koje sam doveo.

Juče je debitovao mladi Jović?

- Ja nisam ni znao da mu je to bio debi, tek posle sam saznao za to. Mi puno radimo sa mladim igračima, a on se baš nametnuo svojim ponašanjem na treninzima, pogotovo ovo sa bonusima dosta mu je otvorilo put.

Poslednjih dana Stanojević je bio oštar u medijskim izjavama o Lazaru Markoviću i Sejdubi Sumi.

- Prvo, ne volim javno da kritikujem, nije u redu, ali sve što sam rekao javno prvo sam pričao individualno, svakome ne samo njima. Nego ste mi vi novinari za njih postivli pitanja, a ja sam samo odgovarao na pitanja, nisam ja došao da pričam o tome. Navijač Partizan, bar kad sam ja trener mora da bude obavešten i da ja budem iskren o svemu i svačemu. I njima sam pričao mnogo direktnije nego javno. Da li će se probuditi je pitanje vremena, nije pitanje jedne ili dve utakmice, zadovoljan sam kako su ušli u poslednje dve utakmice, ali poenta je da rade u kontinuitetu, utakmica nije slučajno, nego ozbiljnost vam donose igrači koje šira javnost ne primećuje.

- Zeka Jojić pretrči 12 kilometara, pojavljuje se i u oba pravca, donosi stabilnost, to što nije produktivan u završnici to je druga stvar, ali nam daje stabilnost. Zašto smo pobedili 8 utakmica uzastopno? Zbog tih stvari, koje ljudi ne vide sa strane. To ja očekujem od Markeca, da mi iznutra osetimo da je to prava priča. Recite mi poslednjeg napadača koji je otišao u tako velike klubove. Markec je jedan od retkih igrača, to je za poštovanje, ne želim ni na jedan način da ga degradiram. Ali sam dužan da pričam iskreno i otvoreno. Šta će biti vreme će pokazati, To što im kažem nasamo, prvo u svlačionici, pa tek onda medijski.

Ko Vas je od letošnjih pojačanja najviše pozitivno, a ko negativno iznenadio?

- Najviše su pokazali Sveta Marković i Holender, i navijači i mediji su tako videli. Izuzetno sam zadovoljan i sa Miljkiovćem, osim što smo zatvorili prilaze golovima, imao je nekoliko asistencija i pravili smo šanse preko njega. Obradović je bio periodičan, dao je gol, ali nije na tom nivou. Sa Bajbekom je sve jasno. Jojić nam je doneo stabilnost iznarednim parametrima, uz Asana je najintenztivni, posle Zdjelara i Ščekića. Ne igra na svojoj poziciji, ali kad prođe pripreme će doneti i konkretnost u napadu. Osim Bajbeka, iz opravdanih ili neopravdanih razloga, ostali su svi zadovoljili. Neko na oko lepše, neko manje lepše, ali Holender i Marković su svakako najviše doneli - zaključio je Aleksandar Stanojević grupni intervju sa novinarima beogradskih redakcija.

