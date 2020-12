JUVENTUSU DANAS BAŠ NIJE BIO DAN: Posle sudske odluke za meč sa Napolijem, poraženi od Fjorentine! VIDEO

Fudbaleri Fiorentine pobedili su večeras u Torinu ekipu Juventusa sa 3:0, u utakmici 14. kola italijanske Serije A.

Ekipa iz Firence je povela u trećem minutu golom srpskog reprezentativca Dušana Vlahovića na asistenciju Franka Riberija.

U 18. minutu crno-beli iz Torina su ostali sa desetoricom na terenu pošto je Huan Kvardado dobio direktan crveni karton.

Fiorentina je to iskorisitila i do kraja meča prvo autoglom Aleksa Sandra u 76, a zatim i golom Martina Kaserasa u 81. minutu došla do pobede od 3:0.

Ovo je ekipi iz Firence prva pobeda u šampionatu nakon 25. oktobra i pobede koju su ostvarili protiv Udinezea.

Juventus je na četvrtoj poziciji u ligi sa 24 boda, dok je Fiorentina na 15. poziciji sa 14 bodova.

Beta

Kurir