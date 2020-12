BLISKI SUSRET U KUĆI FUDBALA: Piksi imao neformalne razgovore sa čelnim ljudima FSS

Piksi je pre nekog vremena pomenuo da je raspoložen da preuzme reprezentaciju i rekao da je siguran da bi uspeo da je odvede na Mundijal, čelnici Saveza bacili su se na posao. Stojković i vrh FSS-a su gotovo ceo dan u sredu proveli u razgovorima. Ne bi se to moglo nazvati pregovorima, jer su obe strane voljne da dođu do dogovora, a novac nikako ne može da bude prepreka, jer FSS ne može da ponudi Stojkoviću ni deseti deo onog što ima u Kini i on je toga svestan.

Okolnost koja ide na ruku srpskom savezu je što Piksiju ugovor sa Guangdžuom ističe za šest meseci, pa je i on, u načelu, spreman da se odrekne dela garantovane zarade.

foto: Nemanja Nikolić

- Ja sam tu da pomognem srpskom fudbalu u bilo kom obliku. Propustili smo šansu da odemo na Euro, nervirao sam se. Ne možeš da veruješ da možeš da izgubiš od ekipe koja nije kvalitetnija od tebe.

- Znam da bih nas odveo u Katar. Znam jer verujem u to i izvukao bih iz igrača maksimum, maksimuma. Ne mogu da ti neki igrači u utakmici koja je najbitnija, budu najgori. To se u poluvremenu reši - rekao je Piksi nedavno gostujući na televiziji K1.

I dalje je u igri Vladan Milojević, mada bi oko njegovog angažovanja bilo najviše peripetija, tu je i Savo Milošević, čije šanse, iako je u senci, nisu zanemarljive.

Slobodan je sad i Vladimir Ivić. A, kako kažu u Savezu, u pola glasa, dok se novi selektor ne izabere – svi su kandidati.

Kurir sport / Mozzart sport

Kurir