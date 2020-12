DA LI JE OVO ARGENTINAC NAJAVIO TRANSFER BOMBU!? Mesi pohvalio bivšeg trenera Pepa Gvardiolu!

Fudbaler Barselone Lionel Mesi pohvalio je svog bivšeg trenera Pepa Gvardiolu, u sred spekulacija da će ponovo saradjivati sa njim u Mančester sitiju.Mesi je tokom leta tražio da napusti klub, uprava mu to nije dozvolila i pozvala se na klauzulu u ugovoru, pa je Argentinac ostao na Kamp Nou pošto je želeo da izbegne odlazak na sud.

"Pep ima nešto posebno. On učini da stvari vidiš na jedan način, kako se priprema za utakmice, defanzivu, kako da napadaš... On tačno kaže kakva će biti utakmica, kako moraš da napadaš da bi pobedio", rekao je Mesi u intervjuu za špansku televiziju LaSeksta.

foto: Profimedia

"Imao sam sreće da treniram pod Gvardiolom i Luisom Enrikeom, dvojicom najboljih. Uz njih sam sazreo fizički i psihički, a takodje naučili su me i taktici", dodao je jedan od najboljih fudbalera sveta, preneo je Eurosport.

Gvardiola je bio Mesijev trener u Barseloni od 2008. do 2012. godine i za to vreme su osvojili 14 trofeja. Španski trener je od 2013. do 2016. godine radio u Bajernu iz Minhena, a zatim je preuzeo Mančester siti.

foto: EPA/Rodrigo Jimenez

Enrike je bio trener od 2014. do 2017. godine, a za to vreme Barselona je osvojila devet trofeja.

Upitan o trenutnoj situaciji u Barseloni, Mesi je rekao da je sada dobro.

"Istina je da je bilo vrlo loše tokom leta. To je došlo od ranije. Šta se desilo pre leta, način na koji se sezona završila... To sam pomalo vukao na početku sezone, ali sada sam dobro. Ozbiljno se borim za sve što je pred nama. Uzbudjen sam. Znam da klub prolazi kroz težak period, na nivou samog kluba i ekipe i sve oko Barselone je teško, ali radujem se izazovima", naveo je Mesi.

Beta

Kurir