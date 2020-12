BIRAM IGRAČE PO SNAZI I UTICAJU: Ibrahimovićev tim snova bez Mesija i Kristijana

- Biram igrače po snazi i uticaju, fudbalere koji su mi dali nešto - napomenuo je Ibrahimović.

On je između stativa stavio Đanluiđija Bufona, levo bivšeg beka Barselone Maksvela, na štoperskim pozicijama Alesandra Nestu i Fabija Kanavara, te na desnoj strani odbrane Maikona.

- Sa Bufonom sam igrao u Juventusa, to je poseban tim za mene i imam neka lepa sećanja odatle. Bio sam mlad i svi su se ophodili prema meni onako kako se ja sada ophodim prema mladim igračima u Milanu. Mnogo toga su me naučili. Maksvel mi je prijatelj, Nesta je sjajan, a Fabio je bio totalno lud, vozio me je skuterom po Napulju. Ponavljam, bio sam jako mlad i voleo bih da igram sa njima sada - rekao je Ibrahimović.

Ibrahimović je rasporedio formaciju 4-3-1-2, pa je u veznoj liniji stavio Pavela Nedveda, Patrika Vijeru i Ćavija.

- Pavel. On je broj jedan. Nedved koji se dokazivao uvek više nego ostali. Kada sam video šta radi, shvatio sam da ne treniram dovoljno. Uvek je radio na sebi, bio je poput mašine. Pored njega, izabrao bih Vijeru i Ćavija, dva šampiona - naveo je Ibra.

Zatim je naglasio da mu je najlakše bilo da odabere ofanzivu stavivši Zinedina Zidana iza napadača, a najbolji špicevi su mu Ronaldo i Dijego Maradona.

- Napad je lako sastaviti. Zidan u ofanzivnoj vezi, Ronaldo fenomen i Dijego napred. On je najveći svih vremena, bolji čak i od mene. Ja bih mogao da budem trener ovog tima, ko zna, možda jednom stvarno postanem trener - zaključio je Ibrahimović.

Kurir sport

Kurir