SAVIĆEVIĆ TERZIĆU: Poslednji si čovek koji treba da me zove! ZVEZDAN DEJANU: Ti si dupla nula, kompleksaš i neuspešan rukovodilac

Iako se pre 20-tak dana činilo da su generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić i legenda ovog kluba Dejan Savićević zakopali ratne sekire, sada je očigledno da su daleko od toga.

Terzić je nedavno pozvao Savićevića da bude počasni gost na utakmici Crvena zvezda - Milan u šesnaestini finala Lige Evrope.

Savićević, koji je nosio dres ova dva kluba, za Vijesti je istakao.

"Mislio sam da nećemo pričati na tu temu. Kada vas zove neko ko svašta priča o vama i ko širi laži o vama na svakom koraku – to može samo neko ko ništa ne valja. Kao prvo – zamolio bih ga ovim putem me više ne spominje, jer postoje neki ljudi, među kojima je i on, s kojima se nikad neću pomiriti. On to treba da zna – ima svoj život, ja imam svoj, i on je poslednji čovek u Srbiji koji treba da me zove na utakmicu. Ja sam rekao za njega ono što drugi nisu smeli – da je nikakav čovek. Zna šta je uradio i opet me zove. Pa ja bih bio 100 puta gori od njega da se pomirim s njim. Jer, ako te neko jednom povredi, povrediće te i drugi put. Nema potrebe da vam se putevi ukrštaju da bi vas još jednom ‘uradili’ ili ‘odradili’. Neko može da te pređe jednom, a ako te pređe drugi put – onda si budala. Eto, to je neki moj moto, i on to zna. I opet zove. To je dokaz o njemu kakav je", rekao je Savićević.

Usledio je ekspresan odgovor Zvezdana Terzića.

"Savićeviću je pametnije da ućuti. Savićević je kao igrač bio vanserijski i zaslužuje respekt, Savićević kao čovek i kao predsednik FS Crne Gore sada je dupla nula. Čovek pun kompleksa i ne može da prihvati da je posle igračke karijere neuspešan i kao čovek i kao rukovodioc, a da je na drugoj strani neko ko nije bio tako dobar fudbaler, sada uspešan i kao čovek i kao direktor Crvene zvezde. Sujeta i kompleksi govore iz Savićevića. Savićević je prvi komentarisao mene i lažno me optužio, a sada licemerno poručuje da ja njega ne komentarišem. On očigledno živi u zabludi da je on jedini vlasnik istine. Jedina istina je da Crna Gora zaslužuje boljeg predsednika FS. A poziv za utakmicu i dalje stoji jer je Crvena zvezda veća od svakog pojedinca", kaže Terzić.

Terzić i Savićević su zaratili posle odluke Mirka Ivanića i Filipa Stojkovića da ne igraju za reprezentaciju Crne Gore protiv reprezentacije tzv. Kosova. Savićević je tada optužio Terzića da stoji iza ove odluke.

Kurir sport

Kurir