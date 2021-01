PIKSI HOĆE NA KLUPU SRBIJE! Kinezi se pitaju: Ukoliko pristanu na OVO, Stojković je novi SELEKTOR!

Naime on je poslao pismenu ponudu klubu s kojim je pod ugovorom kineskom Gvangžuu pod njegovim uslovima, saznaje "Informer".

Iako se činilo da od njegovog dolaska na klupu " Orlova" nema ništa, Piksi je izgleda shvatio da ga narod želi za selektora i rešio da potegne poslednji adut

foto: Profimedia

"Piksi je izgleda shvatio da ga u FSS stvarno žele svim srcem, baš kao što je zahtevao. Više ljudi je razgovaralo s njim i uspeli su da ga uvere da je svima stalo da baš on preuzme "orlove". Sad je ostao teži deo posla, a to je da Piksi pronađe način da raskine ugovor sa Gvangžuom. On je poslao pismeni zahtev gazdama kluba, u kojem im predlaže momentalni prekid saradnje, ali po njegovim uslovima. Njemu, prema ugovoru, sleduje šest miliona evra neto do kraja godine, ali je spreman da se odrekne dela tog novca. On Kinezima nudi priliku da uštede tako što bi mu isplatili nešto manje od šest miliona", prenosi "Informer"

U slučaju da Kinezi ne pristanu na Piksijeve uslove novi selektor će prema svemu sudeći biti Savo Milošević

