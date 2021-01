OKUPILI SE BRĐANI: Cilj Čukaričkog plasman u Evropu

"Završili smo prvi deo sezone na četvrtom mestu, koje bi trebalo da vodi u Evropu. To su i ambicije Čukaričkog, da igra na međunarodnoj sceni. Igračima sam kazao da bi u sportu bilo pogrešno nečim se zadovojiti, da ne bi bilo dobro da branimo četvrto mesto. Uvek gledamo ono što je ispred nas, a to je treće mesto. Naravno da ne pretimo bilo kome, već je sportski da se trudimo i nadamo da možemo još bolje. Da li je to izvodljivo, videćemo, ali svakako je da ćemo dati sve od sebe", preneo je klupski sajt reči Đorđevića.

Na prozivci na Banovom brdu se pojavio čak 41 fudbaler, računajući igrače iz omladinske škole koji su pridruženi prvom timu.

Viktor Eze i Ibrahima Ndiaje će se nadnadno pridružiti.

Trener đorđević je igračima poželeo dobro zdravlje i da svi u klubu budu sposobni za neometan rad i trening.

"U prvom delu polusezone imali smo veliki broj povređenih igrača, uspeli smo da oporavimo igrače i da praktično završimo jesen bez ijednog van stroja. Naravo, ne računajući Docića, koji je nedelju-dve pred kraj počeo da trenira sa ekipom. Sada i kapiten već potpuno normalno radi, nadamo se da će to sve biti dobro i da će od prvog kola i gostovanja Inđiji biti u konkurenciji za tim", naveo je on.

foto: Fkcukaricki.rs

Dodao je da je iza ekipe specifična polusezona, s obzirom na to da je zamenio Aleksandra Veselinovića i da je bio potreban period privikavanja.

"Nastavljamo tamo gde smo stali, da pre svega dobre stvari koje smo imali zadržimo i ponavljamo, a naravno i da dodatno unapredimo neke stvari u našoj igri. Odmor je bio kratak, samo dvadesetak dana, ali nam je svima prijao. Prvenstvo se nastavlja već 6. februara, ove pripreme će biti prilično kratke. Igrači su pred kraj pauze već počeli polako da treniraju, spremni su došli na početak priprema za drugi deo sezone. Sledi nam pet-šest uvodnih dana rada, a već 14. januara putovaćemo u Tursku, na dve nedelje. Kad se budemo vratili, nastavak prvenstva je već na pragu", rekao je Đorđević.

Sportski direktor kluba Nenad Mirosavljević pohvalio je igrače za ponašanje tokom pauze.

"Vidim da ste svi došli spremni za početak priprema za drugi deo sezone, i što je najvažnije u doba pandemije korona virusa, čuvali ste svoje zdravlje. Najbitnije je da nema zaraženih i da možemo da nastavimo sa pripremama onako kako smo i planirali", kazao je Mirosavljević.

Čukarički će sezonu nastaviti 6. februara utakmicom protiv Inđije u Super ligi Srbije.

Kurir sport / Beta

Kurir