ŠUMOKRADICE HARAJU KOD BERANA: Otkriven lager od 20 bespravno posečenih trupaca smrče

U selu Banjevac kod Berana otkriven je novi lager od od 20 komada bespravno posečenih smrčevih trupaca, na kojima nije bilo šumskog žiga, pločice niti valjane papirologije.

Službenici Uprave za gazdovanje šumama su izašli na teren, evidentirali i označili bespravno posečena stabla. VD direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, Miloš Rajković hitno je reagovao i organizovao čuvanje zaplenjenog lagera tokom noći i jutra, a trenutno se traži i specijalno vozilo kojim će zaplenjena bespravno posečena građa biti transportovana na sigurnu lokaciju.

"U narednom periodu, svu zaplenjenu bespravnu građu koju oduzmemo od ljudi koji se bespravno bogate, besplatno ćemo podijeliti socijalno ugroženim kategorijama ili uz minimalnu naknadu, u skladu sa zakonskim procedurama, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena" rekao je Rajković. On je istakao da je ponosan na odlične rezultate koje daju intenzivne kontrole ugroženih terena a posebno je istakao da raspolaže i sa informacijama da nekoliko pilana u Ražanici, u opštini Berane, aktivno radi preko cele noći u periodu od 02,00h do 07,00h treću smenu, zbog čega će biti organizovana kontrola istih i ukoliko bude pronađena nepravilnost kod tih pilana, one će biti zapečaćene i zatvorene.

(Kurir.rs/RINA/Preneo: A.N.)