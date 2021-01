MILOVAN ĐORIĆ ZNA KO ĆE VODITI REPREZENTACIJU SRBIJE: Selektora dobijamo najkasnije sutra ili u subotu!?

Srbija će u petak, najkasnije u subotu dobiti selektora fudbalske reprezentacije. Ovo za Kurir tvrdi Milovan Đorić, siva eminencija domaćeg fudbala i jedan od najbolje obaveštenih ljudi u zemlji. Najidealnije rešenje bilo bi imenovanje Dragana Stojkovića, međutim, problem prave Kinezi, tačnije ugovor koji ima Piksi sa klubom Gvangdžou R&F. Ogroman novac, 5.300.000 evra nije za tako lako odricanje.

foto: FSS

Imenovanje novog selektora je pitanje koje intrigira fudbalsku Srbiju poslednjih mesec dana.

- Mislim da i oni koji vode FSS još ne znaju ko će biti selektor. Ne znam što je to tako i zašto su sebe doveli u tu poziciju. Sve se opet vratilo na Piksija. Sada su svi u misiji da ga dovedu. Na sve načine. Zapostavljena su stara rešenja Miloje i Sava – počeo je razgovor za Kurir Milovan Đorić.

foto: Profimedia

Bata Đora nema dilemu ko bi bio najbolje rešenje.

- Lično, mislim da je Miha najbolji izbor. Ali, on je rekao da ne može. Ima posao u Bolonji. Najatraktivnije rešenje je Piksi, jer nije bio selektor. Priča se i sa Kinezima zbog njega. I tu je totalni zastoj. Mene je Piksi zvao pre jedno 15 dana, rekao mi, da nema pravo to da radi… Objasnio mi je šta sve ima u Kini. Da ima ugovor na još godinu dana, vredan 5.300.000 evra. To su veliki novci, pošteno govoreći.

foto: Printskrin

Osvrnuo se Milovan Đorić i na ostale kandidate za selektora.

- I Miloje bi bio dobro rešenje, a Savo korektno rešenje. Svakome od njih, pa i Piksiju, ako bude izabran, biće potrebni dobri pomoćnici, asistenti koji znaju posao.

foto: Dragana Udovičić

Bilo je tu još kandidata.

- Paunović ima ozbiljan posao. Radi sa uspehom u Engleskoj. Možemo samo da zamislimo šta će se desiti, ako on Reding uvede u Premijer ligu. Jokan je bio kandidat, ali je on u startu odbio. Grof Božović je mogao štošta novo da donese. Dosta je bitna i Crvena zvezda, posebno njena publika koja je blagonaklona prema Grofu. Iza njega je veliko iskustvo, radio je dugi niz godina u Rusiji, bio prvak sa Zvezdom. Međutim, ovde se traži atraktivno rešenje.

Imenovanje novog selektora trebalo je usledi odmah posle odlaska Ljubiše Tumbakovića.

- Moje mišljenje je da je neozbiljno toliko čekati na novog selektora. Znam da nisu imali rešenje. Prvo su čekali Milojevića, da vide šta će on uraditi u Arabiji, a sada Piksija. A, to nije dobro. Plašim se da se vreme već potrošilo.

foto: Dado Đilas

Opet, nije sve propalo. Milovan Đorić veruje da je rešenje već na vidiku.

- Nije dobro što se sve to odložilo i odužilo. Opet, ako bude dobro rešenje… Nije nikad kasno. Za tri dana, do petka, subote, Srbija će imati selektora. Takva su moja saznanja – objasnio je na kraju razgovora ključnu stvar Milovan Đorić.

Kurir sport/A. Radonić

Kurir