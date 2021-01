ZIDAN NE ZNA NI KOLIKO LUKA IMA GODINA! Španci NATERALI Francuza da priča o Srbinu: Najlakše je reći da je Jović MOJA GREŠKA!

On je zablistao i na povratničkom debiju postigao dva pogotka za manje od pola sata igre koliko je postigao na više od 30 utakmica za "kraljevski klub".

Luka je u Frankfurt stigao kao pozajmljeni igrač Reala, pa su se očekivano nakon ovakvog epiloga španski mediji obrušili na trenera Madriđana Zinedina Zidana.

foto: Profimedia/AFP/Kai Pfaffenbach

Drvlje i kamenje se sručilo na Zidana jer Španci smatraju da Jovića nije umeo da iskoristi u slavnom klubu .

Francuz je na pitanje "da li su dva gola Jovića dobra ili zapravo loša vest za Real Madrid?", odgovorio:

" Ne, ne, ne... Baš suprotno! Svidelo mi se to što je uradio. To je ono što Jović zna da radi. Srećan sam zbog njega, a on je fudbaler Real Madrida i želim mu sve najbolje, rekao je Zidan uz osmeh.

foto: Profimedia

Novinare nije zadovoljio ovakav odgovor pa je usledilo novo pitanje: "Da li vam smeta kada igrač poput Jovića ode iz kluba i onda igra dobro?":

"Da, ali to je lakši deo reći da je to moja greška. Volim svoje sve igrače, ima momenata kada ostanu ovde u Madridu i znaju da je teško, ali i onih kada odu i pokažu kvalitet. To je Jović uradio. Nije isto igrati u Realu ili u nekom drugom klubu, Luka ima 21 godinu i budućnost da pokaže da je vredan Real Madrida, rekao je Zidan i pritom napravio katastrofalan previd jer je još uvek njegov igrač ove godine ušao u 24 godinu života.

