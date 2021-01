MUKE ZA LISICE! Džejmi Vardi van terena nekoliko nedelja zbog operacije hernije

Fudbaler Lestera Džejmi Vardi odsustvovaće sa terena nekoliko nedelja zbog operacije hernije, saošteno je danas.Vardi je ove sezone postigao 11 golova u Premijer ligi i zadržao ekipu u borbi za titulu. Lester je treći na tabeli sa 38 bodova, dva manje od prvoplasiranog Mančester junajteda. Takodje, 38 bodova ima i drugoplasirani Mančester siti, ali i utakmicu manje od dva rivala.

"Održavali smo to u poslednjih nekoliko meseci. On ne može da izdrži mnogo duže, imaće mnogo vremena da u sezoni da doprinese", rekao je trener Lestera Brendan Rodžers, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Rodžers može da računa samo na dva napadača, Ajosea Peresa i Kelečija Iheanača, koji su ove sezone u Premijer ligi postigli jedan gol.

Medjutim, ofanzivni vezni igrači Harvi Barns i Džejms Medison igraju dobro i postigli su 23 gola u svim takmičenjima.

Upitan kako će Lester bez Vardija, Rodžers je rekao: "I pre smo igrali bez Džejmija, postizali golove i pobedjivali".

"On je doprineo ekipi u prethodnih nekoliko nedelja čak i kada nije bio strelac. Kada nemate na raspolaganju jednog od najboljih napadača lige, to je uvek razočaravajuće. Nije preterano zabrinjavajuće, to je naša najbolja šansa da ga vratimo", dodao je on.

Beta

Kurir