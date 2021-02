TRENER MILANA ZABRINUT PRED ZVEZDU: Osramotiće nas ako ne budemo na svom nivou!

Fudbaleri Milana, pred duel sa Crvenom zvezdom u šesnaestini finala Lige Evropem odigrali su verovatno najgori meč u sezoni.

Lider Serije A obrukao se protiv Specije, izgubili su sa 2:0 i zato ne čudi što je trener Stefano Pioli zabrinut pred izazove koji ih očekuju.

"Moramo da reagujemo i hoćemo to da uradimo. Specija je zasluženo pobedila, ovo je naš prvi zasluženi poraz u sezoni. Nismo imali dovoljno kvaliteta i intenziteta, pa su naši protivnici to iskoristili. Biće to dragocena lekcija za sve nas. Shvatićemo da će nas protivnici osramotiti ako ne budemo na potrebnom nivou", rekao je Pioli.

